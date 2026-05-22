Cambian las reglas: le cancelaron una compra y Mercado Libre y Andreani ahora deben pagar una suma millonaria

Mercado libre.jpg

El trasfondo de la cancelación en tránsito

Sin respuestas en las vías administrativas, el caso llegó al Juzgado Civil de Choele Choel. En los expedientes se reveló el verdadero motivo de la interrupción del envío.

Andreani admitió que el paquete no sufrió roturas ni extravíos. La firma postal interrumpió el viaje y regresó el lavavajillas a pedido expreso del vendedor mediante una maniobra denominada corporativamente "rescate de cliente". El remitente ordenó frenar la entrega al notar que el precio de venta había quedado desactualizado frente a la escalada inflacionaria, y el correo ejecutó la orden sin notificar al destinatario.

Mercado Libre, por su parte, centró su defensa en su libreto jurídico habitual: argumentó ser una plataforma de intermediación tecnológica ajena a la logística y a la fijación de precios, asimilando su rol al de una cartelera de anuncios clasificados digital.

andreani

El criterio de la jueza y el desglose de la multa

La sentencia judicial rechazó los descargos de ambas corporaciones basándose en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo determinó que Mercado Libre no es un actor neutral, ya que financia las operaciones, califica a los usuarios, cobra comisiones y sostiene un entramado publicitario destinado a generar confianza en el sistema. Al fallar el servicio, la responsabilidad se extiende a todo el ecosistema de manera solidaria.

La condena total contra Mercado Libre y Andreani se fijó en $3.282.870, más los intereses acumulados desde el inicio del conflicto. El tribunal estructuró el monto bajo los siguientes conceptos:

Daño emergente y privación de uso: El valor actualizado del electrodoméstico a la fecha de la sentencia y la compensación por el tiempo en que el comprador no pudo utilizar el artefacto.

El valor actualizado del electrodoméstico a la fecha de la sentencia y la compensación por el tiempo en que el comprador no pudo utilizar el artefacto. Daño moral: El resarcimiento por el tiempo perdido y los reclamos infructuosos en canales automatizados.

El resarcimiento por el tiempo perdido y los reclamos infructuosos en canales automatizados. Daño punitivo ($2.000.000): Una sanción económica severa fundamentada en la "grave desatención" y la conducta comercial descalificable de las empresas frente al reclamo del consumidor.

Las firmas demandadas tienen la opción de apelar la resolución ante la Cámara de Apelaciones provincial para intentar revertir el monto o la atribución de responsabilidad.