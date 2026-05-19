¿Te tocó la figurita de Messi?: a cuánto se vende la figurita más buscada

A cuánto se vende la figurita de Messi del Mundial 2026

Sin dudas, la figurita de Messi es la más deseada. En las redes sociales, aquellos que la consiguieron la muestran con orgullo, mientras otros siguen gastando miles de pesos con el deseo de encontrarla. Y cada paquete cuesta entre $2000 y $2500. Todo un número.

Por eso mismo, en las redes sociales también comenzaron a aparecer aquellos que vieron la posibilidad de un negocio en la venta de la figurita de Messi. Y no, para uun gran grupo de personas, el negocio no está en cambiar esta figurita por otras 100, sino en buscar una ganancia económica.

En Marketplace, el lugar de ventas en Facebook, la figurita de Messi se vende en cifras que van desde los $25.000 hasta los $200.000. Otro tema es cuántas posibilidades hay de que alguien pague $200.000 por la figurita de Messi, cuando por el mismo monto puede comprar 100 paquetes y jugársela a que la tan preciada figurita está entre esos 100.

En tanto, en Mercado Libre también se pueden conseguir y a precios que van desde los $15.000 hasta los $2.500.000, mucho más de lo que se calcula llenar el álbum, incluso tocando figuritas repetidas.

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Datos claves de las figuritas del mundial