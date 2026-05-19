¿Te tocó la figurita de Messi?: a cuánto se vende la figurita más buscada

¿Hay figuritas del Mundial? esta es la pregunta más repetida por miles de niños y grandes que se acercan a puestos de diarios y revistas, supermercados y kioscos.
Como cada cuatro años, Panini sacó el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 y para muchas personas, el objetivo es llenarlo y los que no tienen, un deseo más barato, pero también difícil de obtener: abrir un paquete y que esté la figura de Lionel Messi.
A cuánto se vende la figurita de Messi del Mundial 2026
Sin dudas, la figurita de Messi es la más deseada. En las redes sociales, aquellos que la consiguieron la muestran con orgullo, mientras otros siguen gastando miles de pesos con el deseo de encontrarla. Y cada paquete cuesta entre $2000 y $2500. Todo un número.
Por eso mismo, en las redes sociales también comenzaron a aparecer aquellos que vieron la posibilidad de un negocio en la venta de la figurita de Messi. Y no, para uun gran grupo de personas, el negocio no está en cambiar esta figurita por otras 100, sino en buscar una ganancia económica.
En Marketplace, el lugar de ventas en Facebook, la figurita de Messi se vende en cifras que van desde los $25.000 hasta los $200.000. Otro tema es cuántas posibilidades hay de que alguien pague $200.000 por la figurita de Messi, cuando por el mismo monto puede comprar 100 paquetes y jugársela a que la tan preciada figurita está entre esos 100.
En tanto, en Mercado Libre también se pueden conseguir y a precios que van desde los $15.000 hasta los $2.500.000, mucho más de lo que se calcula llenar el álbum, incluso tocando figuritas repetidas.
Datos claves de las figuritas del mundial
- Este álbum de figuritas es el más difícil, ya que en esta edición son 48 los equipos que juegan el mundial.
- Cada paquete de figuritas cuesta entre $2000 y $2500.
- Se calcula que para llenar el álbum se necesitan alrededor de $300.000, pero eso es sin contar figuritas repetidas.
- Cada paquete de figuritas trae un total de 7, lo que viene de la mano con la cantidad de selecciones y de figuritas qque se necesitan para llenar el álbum.
- Igual que en otras ediciones, hay selecciones que todavía no confirman a sus jugadores, por los que pueden venir figuritas de jugadores que, al final, no son convocados al mundial.