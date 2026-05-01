Cómo llenar el álbum Panini del Mundial 2026 absolutamente gratis

Para comenzar la colección los usuarios deben buscar la aplicación llamada "FIFA Panini Collection", la cual se encuentra disponible de forma gratuita tanto en las tiendas de Android como de iOS.

Una vez instalada, la plataforma permite registrarse con una cuenta personal, ingresar en modo invitado o incluso retomar el progreso de colecciones de ediciones anteriores si el usuario ya cuenta con un perfil preexistente.

Una vez dentro de la app, el sistema otorga automáticamente dos sobres gratuitos por día a cada usuario. Cabe destacar que estos sobres contienen cinco figuritas cada uno, una cantidad menor a la que suelen traer los paquetes físicos, pero con la ventaja de que se renuevan cada 24 horas. Para agilizar el llenado de las páginas, la aplicación permite crear grupos de intercambio con amigos o realizar canjes aleatorios con otros coleccionistas del mundo.

Álbum Panini De esta manera puedes completar el álbum Panini de manera gratuita.

Además de la recolección estándar, la aplicación ofrece funciones interactivas como el escaneo de productos o imágenes externas para desbloquear contenido adicional. La interfaz permite gestionar la pila de figuritas repetidas de manera sencilla, facilitando que el usuario pueda completar las secciones más difíciles mediante el sistema de intercambio global que caracteriza a esta edición digital de 2026.

Así puedes llenar el álbum Panini más rápido

Para aquellos que buscan llenar el álbum en tiempo récord, existen diversos códigos promocionales que otorgan recompensas especiales de forma inmediata. Algunos de los primeros códigos confirmados para este lanzamiento son:

FIFA-2026-PLAY.

ALL-THE-FEELS.

PANINICOLLECT.

Estos se deben ingresar en la sección correspondiente dentro de la aplicación para recibir sobres adicionales y figuritas que no se consiguen en el reparto diario habitual.

Otra vía fundamental para obtener beneficios es a través de la alianza con Coca Cola. La marca publica un código nuevo por día en su sitio web oficial, lo que permite a los usuarios canjear un sobre extra cada 24 horas.

Álbum Panini Además de la versión en papel del álbum Panini existe la versión digital.

Además, existe contenido exclusivo vinculado a la marca que incluye figuritas especiales y la posibilidad de escanear etiquetas de productos para obtener beneficios directos dentro de la colección virtual.

Álbum Panini El álbum Panini cuenta con 11 jugadores argentinos.

Los jugadores argentinos en el álbum Panini

La Selección Argentina ocupa un lugar de privilegio en esta edición con 11 jugadores destacados y el escudo de la AFA en versión brillante.

Entre las figuras nacionales que aparecen en las páginas virtuales se encuentran el Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

Esta versión digital permite así disfrutar de la Scaloneta de una forma interactiva, gratuita y global de cara a la gran cita mundialista.