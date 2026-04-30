Para Alfredo Berti la Lepra sostiene su momento soñado "con mucha humildad y con mucho trabajo"

"La verdad es que estamos muy felices y todo lo que está pasando es obra absoluta de los jugadores. Están todos muy bien, están todos entrenando y maximizando los cuidados. Y como digo siempre, el futbolista hace algo que le encanta que es jugar. Si puede jugar cada tres días, mucho mejor", dijo el santafesino sin adelantarse a lo que seguramente será una rotación en el próximo partido ya que no solo tiene asegurado el primer puesto en el Apertura sino que el miércoles recibirá nada menos que a un necesitado Fluminense.

"Nosotros lo que hacemos desde siempre es poner el mejor equipo que consideremos para el momento. Están todos preparados, los que inician y los que están en el banco. Todos tienen la misma energía, todos están muy bien entrenados. Así es que hay que seguir con la misma línea", agregó el DT.

Embed - Berti tras la goleada ante La Guaira por la Copa Libertadores - Parte 1

Respecto a cómo vive el plantel este presente soñado, Berti fue claro: "La sensación que tienen ellos es de saber cómo se inició todo esto hace dos años atrás. Estábamos muy comprometidos con el tema del descenso. Y creo que cada futbolista sabe muy bien cómo se inició este proceso. Son muy inteligentes y saben que la única manera de sostener esto es con mucha humildad y con mucho trabajo".

"Hay una buena dinámica de trabajo diario y todos quieren estar, todos quieren pertenecer, todos quieren iniciar. Y la verdad es que mañana vamos a volver a entrenar tempranito y eso se va a hacer con mucho deseo y con muchas ganas de que esto continúe de la misma manera", sentenció el santafesino antes de agregar: "La mayoría de los jugadores ya saben cómo se tienen que manejar para que esto continúe de esta manera".

Berti y la discusión entre Villa y Fernández

Embed - Berti y la discusión entre Villa y Matías Fernández

La agenda de Independiente Rivadavia en mayo

Domingo 3 de mayo a las 13.30 vs. Aldosivi (de visitante) - Torneo Apertura

Miércoles 6 de mayo a las 21.30 vs. Fluminense (L) - Copa Libertadores

El fin de semana del 10 de mayo (fecha y hora a confirmar) iniciará los playoffs del Torneo Apertura, de local, ante el 8vo de la Zona A. Luego puede jugar hasta 3 partidos más (si gana) los días 13, 17 y 24 de mayo.

Jueves 21 de mayo a las 19 vs. Deportivo La Guaira (V) - Copa Libertadores

Miércoles 27 de mayo a las 21.30 vs. Bolívar (V) - Copa Libertadores.

Podría jugar hasta 8 partidos en el mes de mayo.