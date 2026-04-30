El día en que Leonardo da Vinci plasmó en la Mona Lisa una enfermedad desconocida hasta aquel entonces

Allá por el año 1506, Leonardo da Vinci terminó la pintura más famosa del mundo donde retrató a Madonna Lisa María de Gherardini, nacida en 1470 y fallecida a los 37 años de edad, conocida mundialmente como la Mona Lisa.

Sin embargo, millones de espectadores del buen arte han pasado por algo algunos detalles. La pintura revela dos anomalías impactantes: una mancha amarilla irregular parecida al cuerpo en el extremo interior del párpado superior izquierdo y la segunda se trata de una leve hinchazón o bulto en el dorso de la mano derecha, debajo del dedo índice.

Por supuesto que esta maravilla del arte no está mal hecha ni se trata de un error o deterioro del lienzo, son marcas para nada accidentales. Gracias a una fotografía infrarroja publicada en 1979 se supo que la alteración en el color de la piel hacia un tono amarillo era parte de la pintura desde Da Vinci la empezó.

Estas señales tienen el nombre de una enfermedad llamada xantelasma, refiriéndose a la mancha amarilla y respecto al bulto en la mano se lo conoce como lipoma o xantoma. Ambas son lesiones cutáneas que por lo general aparecen en personas que sufren niveles de alto niveles de colesterol en sangre heredado.

la mona lisa siendo pintada por leonardo da vinci 'La Gioconda', el primer caso de hipercolesterolemia según algunos investigadores.

El artículo científico escrito por Leiv Ose del Rikshospitalet de Oslo, determinó que estas marcas leves en la Mona Lisa son lo que sería la primera evidencia de hipercolesterolemia familiar, un trastorno metabólico que apareció mucho antes de que fuera descrita más tarde en 1852 por Addison y Gall.

De qué se trata esta enfermedad reflejada en la Mona Lisa

Según MedlinePlus, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética. Las personas nacen con una alteración en un gen que impide que su cuerpo elimine correctamente el colesterol malo de la sangre desde edades tempranas. Esto las expone a sufrir ataques al corazón y otras enfermedades cardiovasculares mucho antes de lo normal.

En la Mona Lisa, el xantelasma y el lipoma aparecen en una mujer de entre 25 y 30 años lo que no es una mera casualidad. Sin embargo, aunque Leonardo Da Vinci dio conocimiento de esta enfermedad en 1506 nos ería hasta el año 1937 que el médico Carl Müller identificó al primer paciente con xantomas. Hoy, la hipercolesterolemia familiar afecta a aproximadamente 1 de cada 200 a 500 personas cuando se hereda una copia defectuosa del gen.