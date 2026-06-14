El dolor popular por la muerte del reconocido Pocho Sosa se vivió este domingo en la Legislatura. Muchos se acercaron al lugar elegido para darle el último adiós, entre ellos el gobernador Alfredo Cornejo y el vice de la Cámara de Diputados de la Nación, Luis Petri.
Cornejo, Casado, Petri y casi 300 asistentes despidieron a Pocho Sosa en la Legislatura
Los restos de Pocho Sosa fueron velados durante 3 horas en el Salón Rojo de la Legislatura. Tras el duelo provincial por su muerte se le rendirá un homenaje
Al cabo de casi 3 horas, el velatorio del querido cantante congregó a muchos de los que lo apreciaban, colegas del mundo artístico mendocino, dirigentes y políticos en general, con la vicegobernadora Hebe Casado como anfitriona.
Según estimaciones extraoficiales, unas 300 personas ingresaron al Salón Rojo de la Legislatura desde las 13,30. Fue la hora señalada para el inicio de la capilla ardiente en la Casa de las Leyes, que finalizó pasadas las 16.30.
Además del gobernador y de Petri, varios dirigentes también dijeron presente. Como el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y el actual vice de la UNCuyo y aspirante a convertirse en rector, Gabriel Fidel.
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Los homenajes a Pocho Sosa tras su partida
Un momento emotivo se vivió cuando a viva voz algunos artistas y vecinos entonaron "Otoño en Mendoza", el clásico tema que inmortalizó el cantautor, miembro del movimiento llamado Nuevo Cancionero junto a Mercedes Sosa y Oscar Matus.
Tras las exequias, su figura será motivo de actos que empiezan a tomar forma. El homenaje en vida del Pocho Sosa más reciente fue en abril, cuando el intendente Ulpiano Suarez lo declaró "Vecino Destacado" de la 4ta Sección de Ciudad.
Sobre el cierre del velatorio se supo que el martes 16, durante la próxima sesión en la Cámara de Senadores, se rendirá un homenaje a la trayectoria del artista, fallecido este domingo a los 82 años.
Desde el área de Cultura de la Provincia aún no se conocían detalles de alguna actividad en conmemoración ni fecha de realización.
Por lo pronto, el Gobierno provincial decretó 2 días de duelo con bandera a media asta "en reconocimiento a la extensa trayectoria artística de Pocho Sosa y a su invaluable aporte a la difusión del patrimonio musical mendocino".