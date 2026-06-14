Cornejo, Casado, Petri y casi 300 asistentes despidieron a Pocho Sosa en la Legislatura

Además del gobernador y de Petri, varios dirigentes también dijeron presente. Como el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y el actual vice de la UNCuyo y aspirante a convertirse en rector, Gabriel Fidel.

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Los homenajes a Pocho Sosa tras su partida

Un momento emotivo se vivió cuando a viva voz algunos artistas y vecinos entonaron "Otoño en Mendoza", el clásico tema que inmortalizó el cantautor, miembro del movimiento llamado Nuevo Cancionero junto a Mercedes Sosa y Oscar Matus.

Tras las exequias, su figura será motivo de actos que empiezan a tomar forma. El homenaje en vida del Pocho Sosa más reciente fue en abril, cuando el intendente Ulpiano Suarez lo declaró "Vecino Destacado" de la 4ta Sección de Ciudad.

Sobre el cierre del velatorio se supo que el martes 16, durante la próxima sesión en la Cámara de Senadores, se rendirá un homenaje a la trayectoria del artista, fallecido este domingo a los 82 años.

image Durante 3 horas muchos mendocinos se congregaron a darle el último adios al artista Axel Lloret

Desde el área de Cultura de la Provincia aún no se conocían detalles de alguna actividad en conmemoración ni fecha de realización.

Por lo pronto, el Gobierno provincial decretó 2 días de duelo con bandera a media asta "en reconocimiento a la extensa trayectoria artística de Pocho Sosa y a su invaluable aporte a la difusión del patrimonio musical mendocino".