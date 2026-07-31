Una decisión terminante tomada en las Cataratas del Iguazú ante un peligro inminente

Cierre preventivo

En vista de esta inminente crecida, la empresa concesionaria de la zona solicitó el retiro de la infraestructura más expuesta. La decisión es firme: se quitarán paneles de paso y pasarelas para que el torrente de agua, al llegar a las barandas, no ocasione daños graves.

Las Cataratas del Iguazú son una de las maravillas de Argentina.

Las autoridades del organismo nacional informaron que los pisos retirados serán trasladados a “un sector seguro en la estación ferroviaria Garganta del Diablo, donde permanecerán acopiados hasta que las condiciones del cauce lo permitan, técnicamente, para proceder al rearmado del sistema de pasarelas”. Las tareas comienzan en los primeros días del mes.

Las Cataratas, abiertas al público

Los portavoces oficiales confirmaron que “el repliegue preventivo comenzará el lunes 3 de agosto, de forma progresiva”. También destacaron que el desmonte del paseo no impedirá el ingreso general al predio. Las familias y los viajeros podrán recorrer los restantes circuitos terrestres y miradores habilitados durante sus jornadas de estancia.

El sector turístico de Puerto Iguazú tuvo números muy favorables en las vacaciones de invierno con la llegada masiva de viajeros. En la última parte del mes de julio, el área protegida registró más de 143 mil visitantes.