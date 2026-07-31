Una decisión terminante tomada en las Cataratas del Iguazú ante un peligro inminente

La dirección del Parque Nacional Iguazú ratificó la interrupción del pase a la Garganta del Diablo, en las Cataratas del Iguazú. Las autoridades junto a la provincia de Misiones definieron la postura por el peligro de fuertes tormentas que se relacionan al fenómeno de El Niño.
La medida tiene como fin garantizar “los estándares de seguridad para los visitantes y equipos de trabajo de las empresas prestadoras de servicios turísticos” ante el repentino incremento de las aguas. Las Cataratas estarán vigiladas permanentemente en todas las jornadas.
Este escenario se debe a los pronósticos del tiempo que anticipan fuertes lluvias en el norte argentino, sur brasileño y Paraguay. La cuenca del río local está mayoritariamente en territorio brasileño, de forma que las precipitaciones río arriba causan un rápido aumento del caudal.
Cierre preventivo
En vista de esta inminente crecida, la empresa concesionaria de la zona solicitó el retiro de la infraestructura más expuesta. La decisión es firme: se quitarán paneles de paso y pasarelas para que el torrente de agua, al llegar a las barandas, no ocasione daños graves.
Las autoridades del organismo nacional informaron que los pisos retirados serán trasladados a “un sector seguro en la estación ferroviaria Garganta del Diablo, donde permanecerán acopiados hasta que las condiciones del cauce lo permitan, técnicamente, para proceder al rearmado del sistema de pasarelas”. Las tareas comienzan en los primeros días del mes.
Las Cataratas, abiertas al público
Los portavoces oficiales confirmaron que “el repliegue preventivo comenzará el lunes 3 de agosto, de forma progresiva”. También destacaron que el desmonte del paseo no impedirá el ingreso general al predio. Las familias y los viajeros podrán recorrer los restantes circuitos terrestres y miradores habilitados durante sus jornadas de estancia.
El sector turístico de Puerto Iguazú tuvo números muy favorables en las vacaciones de invierno con la llegada masiva de viajeros. En la última parte del mes de julio, el área protegida registró más de 143 mil visitantes.
En pocas palabras
- Cierre preventivo: se suspende el paseo a la Garganta del Diablo por crecida del río Iguazú.
- Causa: fenómeno de El Niño y pronóstico de fuertes lluvias en la cuenca.
- Impacto: se retirará infraestructura expuesta, pero el resto del parque permanecerá abierto.