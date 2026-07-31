Abren investigación sobre fallas en vehículos de Tesla

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. (NHTSA) abrió una investigación sobre 1.200.000 millones de vehículos Tesla por posibles fallas en la suspensión que podrían provocar pérdida de control. El caso vuelve a poner el foco en la seguridad de los vehículos de la marca y en los antecedentes de problemas similares, informó Reuters.
La investigación: 156 denuncias por fallas en la suspensión
La NHTSA informó que su Oficina de Investigación de Defectos recibió 156 quejas sobre la desconexión del enlace lateral inferior delantero en ciertos modelos Tesla. Los vehículos involucrados son:
- Model 3 (años 2018–2020).
- Model Y (años 2021–2023).
Según el regulador, la falla podría dejar el vehículo indriveable, obligando a remolcarlo, y en la mayoría de los casos no hubo advertencias previas, aunque algunos usuarios reportaron ruidos antes del fallo.
Tesla no respondió de inmediato a la consulta de Reuters.
Sin choques ni heridos, pero con antecedentes
La agencia aclaró que no tiene registros de accidentes, lesiones o muertes vinculados a este defecto. Sin embargo, la investigación podría derivar en un recall si se confirma un problema de seguridad.
Tesla ya ha realizado retiros por fallas similares:
- 2021: recall de 2.800 Model 3 por un problema de producción.
- 2023: recall de 422 Model 3 por desprendimientos del mismo componente.
La NHTSA señaló que los fallos actuales exceden el alcance de esos retiros y no parecen estar relacionados con los problemas de fabricación previamente identificados.
Qué analizará el regulador
La evaluación preliminar examinará:
- La causa del defecto.
- Su alcance.
- La gravedad del riesgo.
- Si es necesario un recall masivo.
El objetivo es determinar si la suspensión presenta una vulnerabilidad estructural que comprometa la seguridad de los vehículos Tesla.
Tesla y los cuestionamientos sobre seguridad
Reuters informó en 2023 que Tesla habría rastreado internamente fallas crónicas en componentes de suspensión y dirección durante años, mientras atribuía los daños al “abuso del conductor” en comunicaciones con clientes y reguladores. En 2025 Tesla debió pagar $329 millones tras fatal accidente con piloto automático en Florida ocurrido en 2019.
En el segundo trimestre, Tesla se ubicó séptima en volumen de retiros, con tres recalls que afectaron a unos 234.000 vehículos, según la firma BizzyCar. Estos antecedentes refuerzan las preocupaciones sobre la durabilidad de ciertos componentes y la necesidad de controles más estrictos.
La investigación sobre 1.200.000 millones de vehículos Tesla abre un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad de la marca. Si se confirma el defecto, podría derivar en uno de los retiros más grandes de su historia. La NHTSA busca determinar si la suspensión representa un riesgo real para los conductores.
En pocas palabras
- Investigación Federal: NHTSA de EE.UU. indaga 1.2 millones de vehículos Tesla por fallas en la suspensión.
- Denuncias Relevantes: se recibieron 156 quejas por desconexión del enlace lateral inferior delantero en Model 3 y Y.
- Antecedentes y Riesgo: aunque no hay choques ni heridos, la investigación podría derivar en un recall masivo por seguridad.