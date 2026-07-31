Abren investigación sobre fallas en vehículos de Tesla

Tesla no respondió de inmediato a la consulta de Reuters.

Sin choques ni heridos, pero con antecedentes

La agencia aclaró que no tiene registros de accidentes, lesiones o muertes vinculados a este defecto. Sin embargo, la investigación podría derivar en un recall si se confirma un problema de seguridad.

Tesla ya ha realizado retiros por fallas similares:

2021: recall de 2.800 Model 3 por un problema de producción.

recall de 2.800 Model 3 por un problema de producción. 2023: recall de 422 Model 3 por desprendimientos del mismo componente.

La NHTSA señaló que los fallos actuales exceden el alcance de esos retiros y no parecen estar relacionados con los problemas de fabricación previamente identificados.

Se recibieron 156 quejas por desconexión del enlace lateral inferior delantero en Model 3 y Y.

Qué analizará el regulador

La evaluación preliminar examinará:

La causa del defecto.

del defecto. Su alcance .

. La gravedad del riesgo.

del riesgo. Si es necesario un recall masivo.

El objetivo es determinar si la suspensión presenta una vulnerabilidad estructural que comprometa la seguridad de los vehículos Tesla.

Tesla y los cuestionamientos sobre seguridad

Reuters informó en 2023 que Tesla habría rastreado internamente fallas crónicas en componentes de suspensión y dirección durante años, mientras atribuía los daños al “abuso del conductor” en comunicaciones con clientes y reguladores. En 2025 Tesla debió pagar $329 millones tras fatal accidente con piloto automático en Florida ocurrido en 2019.

En el segundo trimestre, Tesla se ubicó séptima en volumen de retiros, con tres recalls que afectaron a unos 234.000 vehículos, según la firma BizzyCar. Estos antecedentes refuerzan las preocupaciones sobre la durabilidad de ciertos componentes y la necesidad de controles más estrictos.

La investigación sobre 1.200.000 millones de vehículos Tesla abre un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad de la marca. Si se confirma el defecto, podría derivar en uno de los retiros más grandes de su historia. La NHTSA busca determinar si la suspensión representa un riesgo real para los conductores.