Tesla, a un paso de cumplir con la promesa más esperada por sus fanáticos

Estas acciones legales sugieren que el Tesla definitivo conservará la estética del primer prototipo mostrado años atrás. Las inscripciones en los registros de propiedad industrial funcionan como el indicio más confiable de que un producto superó la fase de diseño técnico.

logo roadster Este es el nuevo logo registrado por Tesla.

Los datos técnicos que circulan sobre el coche mantienen cifras asombrosas para el segmento. En la primera presentación, los voceros mencionaron una velocidad máxima superior a los 400 kilómetros por hora.

También destacó la promesa de autonomía, con un rango que alcanzaría los mil kilómetros de recorrido gracias a una batería de alta densidad. Este lanzamiento busca colocar a la marca nuevamente en la cima del rendimiento deportivo, frente a una competencia que creció de forma notable recientemente.

Un futuro difícil para Tesla

El mercado de la industria automotriz cambió profundamente desde que el mundo conoció el primer diseño del Roadster. La integración de sistemas de asistencia y las nuevas químicas en las celdas de energía obligaron a realizar revisiones constantes.

Ahora, cada Tesla nuevo compite con fabricantes tradicionales que volcaron todos sus recursos al sector de la movilidad sustentable. La presión por entregar un producto que cumpla con las promesas de aceleración extrema resulta muy alta para los ingenieros.

La industria espera que la versión final incorpore innovaciones mecánicas nunca vistas en las calles. Musk mencionó incluso un paquete de mejoras vinculado a su empresa aeroespacial para optimizar el comportamiento dinámico del chasis.

El registro de la marca confirma que el desarrollo del proyecto sigue su curso normal. Los entusiastas del vehículo eléctrico confían en que este trámite burocrático termine con la larga espera por el deportivo más veloz que la compañía diseñó hasta la fecha.