La casa rodante ideal para parejas sin hijos: es compacta y barata

Una casa rodante con todo lo necesario

La construcción empleó un sistema híbrido que mezcla marcos de madera con revestimientos de fibra de vidrio y aluminio. Esta combinación otorgó una resistencia adecuada frente al clima mientras mantuvo el peso total bajo control.

interior casa rodante Los campamentos nunca serán iguales con esta casa rodante. Imagen: Venture RV

El techo cuenta con una garantía extensa, lo que brinda tranquilidad a los dueños respecto a posibles filtraciones. El chasis incluye una protección térmica especial para extender el uso de la unidad durante las temporadas de frío.

El diseño interior ofrece dos variantes principales según la preferencia de los usuarios. Una de las opciones colocó la cama doble en la parte trasera, mientras que la otra priorizó una zona de comedor más amplia.

Ambas versiones compartieron la misma filosofía de optimización de espacio. Las ventanas grandes permitieron una excelente entrada de luz natural, lo que generó una sensación de mayor amplitud en el habitáculo.

Equipamiento para una vida cómoda

La autonomía eléctrica fue un punto clave en el desarrollo de estos modelos. Las unidades salieron de fábrica con la preinstalación necesaria para colocar paneles solares en el techo.

Esta característica facilitó las estancias en lugares remotos donde no existen conexiones tradicionales. El exterior también integró un toldo que permitió crear una sala de estar al aire libre en pocos minutos.

cocina cama casa rodante El interior de esta casa rodante es chico, pero alcanza para dos personas. Foto: Venture RV

La cocina cumplió con los requisitos para viajes de larga duración. Los usuarios encontraron una hornalla doble, un horno de microondas y espacio de guardado suficiente para alimentos y utensilios.

Al no existir plazas para hijos, el movimiento dentro del vehículo resultó fluido y sencillo. El ambiente se percibió moderno gracias al uso de colores claros y materiales contemporáneos en los acabados.

Características principales

Peso total: entre 1.200 kg y 1.250 kg según el modelo.

Longitud: aproximadamente 5,3 metros.

Capacidad: espacio optimizado para dos personas adultas.

Precio estimado: 15.000 dólares.

Aislamiento: chasis cerrado con calefacción forzada.

Garantía: techo de material Tufflex con cobertura de por vida.

Extras: conectores para energía solar y toldo exterior incluidos.