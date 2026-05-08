El mercado de los vehículos recreativos recibió una novedad importante con el lanzamiento de la línea Sienna Lite de Venture RV. Esta casa rodante surgió como una respuesta directa para quienes necesitan un transporte fácil de remolcar sin sacrificar las comodidades básicas.
La casa rodante ideal para parejas sin hijos: es compacta y barata
La marca Venture RV presentó su nueva línea de remolques Sienna Lite, una opción económica y liviana para quienes buscan viajar de a dos
La empresa aprovechó décadas de experiencia en el sector para fabricar un producto que pesa poco más de mil doscientos kilos, lo que permite su traslado con una gran variedad de camionetas y vehículos medianos.
Las unidades Sienna Lite eliminaron el exceso de plazas para enfocarse en la comodidad de las parejas. Al prescindir de espacios para hijos, los diseñadores lograron incluir una cocina funcional y un baño seco completo en menos de seis metros de largo. El precio de venta, que ronda los quince mil dólares, posiciona a este modelo como uno de los más accesibles dentro de su categoría para el año 2026.
Una casa rodante con todo lo necesario
La construcción empleó un sistema híbrido que mezcla marcos de madera con revestimientos de fibra de vidrio y aluminio. Esta combinación otorgó una resistencia adecuada frente al clima mientras mantuvo el peso total bajo control.
El techo cuenta con una garantía extensa, lo que brinda tranquilidad a los dueños respecto a posibles filtraciones. El chasis incluye una protección térmica especial para extender el uso de la unidad durante las temporadas de frío.
El diseño interior ofrece dos variantes principales según la preferencia de los usuarios. Una de las opciones colocó la cama doble en la parte trasera, mientras que la otra priorizó una zona de comedor más amplia.
Ambas versiones compartieron la misma filosofía de optimización de espacio. Las ventanas grandes permitieron una excelente entrada de luz natural, lo que generó una sensación de mayor amplitud en el habitáculo.
Equipamiento para una vida cómoda
La autonomía eléctrica fue un punto clave en el desarrollo de estos modelos. Las unidades salieron de fábrica con la preinstalación necesaria para colocar paneles solares en el techo.
Esta característica facilitó las estancias en lugares remotos donde no existen conexiones tradicionales. El exterior también integró un toldo que permitió crear una sala de estar al aire libre en pocos minutos.
La cocina cumplió con los requisitos para viajes de larga duración. Los usuarios encontraron una hornalla doble, un horno de microondas y espacio de guardado suficiente para alimentos y utensilios.
Al no existir plazas para hijos, el movimiento dentro del vehículo resultó fluido y sencillo. El ambiente se percibió moderno gracias al uso de colores claros y materiales contemporáneos en los acabados.
Características principales
- Peso total: entre 1.200 kg y 1.250 kg según el modelo.
- Longitud: aproximadamente 5,3 metros.
- Capacidad: espacio optimizado para dos personas adultas.
- Precio estimado: 15.000 dólares.
- Aislamiento: chasis cerrado con calefacción forzada.
- Garantía: techo de material Tufflex con cobertura de por vida.
- Extras: conectores para energía solar y toldo exterior incluidos.