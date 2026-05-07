La industria automotriz cerró un mes de abril con cifras negativas, y la pickup Volkswagen Amarok fue uno de los modelos más afectados. Con 5.641 unidades patentadas en lo que va del año, el modelo sufrió una caída del 41% respecto al primer cuatrimestre de 2026, quedando relegada al tercer puesto detrás de la Toyota Hilux y la Ford Ranger.
Hasta 7 millones
Volkswagen Amarok: fuertes rebajas en el precio de la pickup en mayo
La marca congeló valores en toda su gama y aplicó descuentos de hasta el 7,4% en su pickup de fabricación nacional. La estrategia busca apuntalar las ventas frente a la próxima renovación del modelo
Esta retracción responde a dos factores: la incertidumbre general del mercado y la expectativa por la renovación estética y tecnológica que recibirá la camioneta a finales de este año. Como respuesta, Volkswagen aplicó bajas de entre el 2,8% y el 7,4% en todas las versiones de la gama. La automotriz que fabrica la pickup alemana ya había bajado sus precios en marzo.
Volkswagen Amarok: precios de mayo 2026
Con estas rebajas, todos los modelos de la Amarok volvieron a situarse por debajo de la barrera de los $100 millones. Estos son los valores actuales:
- Amarok Trendline TDI MT 4x2: $51.929.800 (-5,5%)
- Amarok Trendline TDI MT 4x4: $61.894.950 (-2,8%)
- Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $59.569.000 (-2,3%)
- Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $63.546.250 (-4,6%)
- Amarok Highline TDI MT 4x2: $64.236.050 (-4,8%)
- Amarok Highline TDI AT 4x2: $70.458.850 (-4,9%)
- Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $73.301.700 (-7,4%)
- Amarok Highline V6 AT 4x4: $86.397.750 (-7,0%)
- Amarok Extreme V6 AT 4x4: $92.427.900 (-6,7%)
- Amarok Hero V6 AT 4x4: $92.427.900 (-6,7%)
- Amarok Black Style V6 AT 4x4: $93.430.750 (-6,0%)