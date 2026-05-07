Inicio Motores Pickup
Hasta 7 millones

Volkswagen Amarok: fuertes rebajas en el precio de la pickup en mayo

La marca congeló valores en toda su gama y aplicó descuentos de hasta el 7,4% en su pickup de fabricación nacional. La estrategia busca apuntalar las ventas frente a la próxima renovación del modelo

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
Bajaron los precios de los modelos de las Amarok.

Bajaron los precios de los modelos de las Amarok.

La industria automotriz cerró un mes de abril con cifras negativas, y la pickup Volkswagen Amarok fue uno de los modelos más afectados. Con 5.641 unidades patentadas en lo que va del año, el modelo sufrió una caída del 41% respecto al primer cuatrimestre de 2026, quedando relegada al tercer puesto detrás de la Toyota Hilux y la Ford Ranger.

Esta retracción responde a dos factores: la incertidumbre general del mercado y la expectativa por la renovación estética y tecnológica que recibirá la camioneta a finales de este año. Como respuesta, Volkswagen aplicó bajas de entre el 2,8% y el 7,4% en todas las versiones de la gama. La automotriz que fabrica la pickup alemana ya había bajado sus precios en marzo.

amarok portada.jpg
As&iacute; es por dentro la Amarok.

Así es por dentro la Amarok.

Volkswagen Amarok: precios de mayo 2026

Con estas rebajas, todos los modelos de la Amarok volvieron a situarse por debajo de la barrera de los $100 millones. Estos son los valores actuales:

  • Amarok Trendline TDI MT 4x2: $51.929.800 (-5,5%)
  • Amarok Trendline TDI MT 4x4: $61.894.950 (-2,8%)
  • Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $59.569.000 (-2,3%)
  • Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $63.546.250 (-4,6%)
  • Amarok Highline TDI MT 4x2: $64.236.050 (-4,8%)
  • Amarok Highline TDI AT 4x2: $70.458.850 (-4,9%)
  • Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $73.301.700 (-7,4%)
  • Amarok Highline V6 AT 4x4: $86.397.750 (-7,0%)
  • Amarok Extreme V6 AT 4x4: $92.427.900 (-6,7%)
  • Amarok Hero V6 AT 4x4: $92.427.900 (-6,7%)
  • Amarok Black Style V6 AT 4x4: $93.430.750 (-6,0%)

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar