Volkswagen Amarok: fuertes rebajas en el precio de la pickup en mayo

Volkswagen Amarok: precios de mayo 2026

Con estas rebajas, todos los modelos de la Amarok volvieron a situarse por debajo de la barrera de los $100 millones. Estos son los valores actuales:

Amarok Trendline TDI MT 4x2: $51.929.800 (-5,5%)

$51.929.800 (-5,5%) Amarok Trendline TDI MT 4x4: $61.894.950 (-2,8%)

$61.894.950 (-2,8%) Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $59.569.000 (-2,3%)

$59.569.000 (-2,3%) Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $63.546.250 (-4,6%)

$63.546.250 (-4,6%) Amarok Highline TDI MT 4x2: $64.236.050 (-4,8%)

$64.236.050 (-4,8%) Amarok Highline TDI AT 4x2: $70.458.850 (-4,9%)

$70.458.850 (-4,9%) Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $73.301.700 (-7,4%)

$73.301.700 (-7,4%) Amarok Highline V6 AT 4x4: $86.397.750 (-7,0%)

$86.397.750 (-7,0%) Amarok Extreme V6 AT 4x4: $92.427.900 (-6,7%)

$92.427.900 (-6,7%) Amarok Hero V6 AT 4x4: $92.427.900 (-6,7%)

$92.427.900 (-6,7%) Amarok Black Style V6 AT 4x4: $93.430.750 (-6,0%)