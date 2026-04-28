Se filtran fotos de la nueva Toyota Hilux, y un nuevo detalle llamó la atención de los usuarios

La nueva fisionomía de la pickup presentó variaciones en el sector frontal y el habitáculo. Las dimensiones exteriores se mantuvieron casi idénticas al modelo previo, con una longitud de 5.320 mm. El diseño de las ópticas y la parrilla mostró líneas más marcadas, orientadas a brindar una imagen de mayor robustez. En el interior, los cambios apuntaron a modernizar la tecnología y los materiales del panel central para los usuarios.

La fabricación del modelo en Argentina iniciará a principios de 2027. Gustavo Salinas, presidente de la compañía, mencionó que el proceso requiere adaptar la matricería de la planta. Esta inversión permitió integrar nuevos proveedores locales para cumplir con los estándares de calidad. La terminal de Zárate abastece a diversos países de América Latina, por lo que la logística demandó una planificación estricta para los próximos años de actividad.

Futuro de la pickup

autoblog La unidad camuflada captada por el sitio AutoBlog permitió confirmar que la Toyota Hilux fabricada en Argentina incorporará el práctico escalón lateral en su caja de carga.

La electrificación formó parte fundamental de este proyecto industrial. Existieron diferentes variantes en estudio, desde sistemas híbridos hasta opciones impulsadas por hidrógeno. En San Juan, algunas empresas mineras ya probaron unidades eléctricas para tareas que exigían cero emisiones. La marca buscó ofrecer alternativas diversas según las necesidades de cada mercado de exportación que posee la terminal bonaerense en la actualidad.

El cronograma de lanzamientos situó la llegada de la camioneta a los concesionarios locales con un tiempo de diferencia respecto a los mercados asiáticos. Las fotos espía confirmaron que la fase de pruebas avanzó a paso firme por las rutas nacionales. Esta renovación intentó mantener el liderazgo en ventas a través de mejoras en la configuración técnica y visual de un modelo que resulta emblemático para el campo.