Así es la tecnológica cabina de la BYD Shark, la pickup híbrida que presentaron en Mendoza

Este centro de mandos se complementa con un tablero de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y un sistema de comando de voz inteligente bajo el lema "Hi BYD", diseñado para que el conductor no tenga que quitar la vista del camino.

byd, pickup La pantalla de 12,8 pulgadas es algo que destaca en esta pickup.

Una de las innovaciones más celebradas durante la presentación en Mendoza fue el sistema de cámaras con chasis transparente. Mediante una visión panorámica ultra amplia, la pantalla muestra lo que sucede debajo del vehículo, siendo vital para el uso de tecnología off-road.

El interior de esta pickup está revestido con materiales premium y costuras en contraste, sumando detalles como un cargador inalámbrico de 50 W, asientos con ventilación y calefacción, y hasta una función de Karaoke integrada para los viajes largos.

Como si todo lo anteriormente mencionado fuese poco, BYD destaca que el paquete de asistencias a la conducción (ADAS) incluye tecnologías como:

Control de crucero adaptativo.

Frenado autónomo de emergencia.

Alerta de punto ciego y mantenimiento de carril.

Aquí, un video que muestra el test drive de la máquina:

Embed - BYD presentó la nueva Shark: una pickup híbrida para revolucionar el segmento

Una pickup de éxito inmediato

Antes de tocar las calles oficialmente, BYD confirmó que el modelo ya registró más de 300 reservas, confirmando que el público argentino esperaba una propuesta que combinara el ADN de trabajo de una camioneta con el confort de un vehículo de lujo.

Con un precio competitivo de 59.900 dólares, la BYD Shark no es solo una promesa de futuro: es una realidad que puede empezar a rodar con fuerza en las rutas argentinas.