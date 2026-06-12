Jason Momoa se compró un Bentley Blower Jnr eléctrico y personalizado a medida

Auto de Jason Momoa 3

Características técnicas y rendimiento

A diferencia del modelo original de combustión, el Blower Jnr utiliza un sistema eléctrico de 48 voltios con un motor de 15 kW (equivalente a unos 20 caballos de fuerza). El sistema se alimenta de una batería de 10,8 kWh que proporciona una autonomía estimada de 105 kilómetros y requiere entre tres y cinco horas para una carga completa.

El vehículo cuenta con homologación legal para circular en la vía pública, adaptándose a las normativas de diferentes mercados: