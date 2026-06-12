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Jason Momoa se compró un Bentley Blower Jnr eléctrico y personalizado a medida

El vehículo, desarrollado por Hedley Studios, es una recreación a escala del 85% del emblemático modelo de carreras de 1929. Cuenta con un motor de 15 kW y detalles exclusivos que homenajean la historia familiar del actor

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Jason Momoa se compró un auto muy particular.

Jason Momoa se compró un auto muy particular.

Imagen realizada con Inteligencia Artificial.

El actor estadounidense Jason Momoa sumó a su colección un Bentley Blower Jnr personalizado, una pieza única desarrollada por el especialista Hedley Studios. El vehículo es una recreación a escala del 85% del Bentley 4½ Litre Supercharged de 1929, uno de los modelos de competición más emblemáticos de la marca británica, pero adaptado con una motorización actual y más de 100 componentes fabricados a medida.

Auto de Jason Momoa 3

Características técnicas y rendimiento

A diferencia del modelo original de combustión, el Blower Jnr utiliza un sistema eléctrico de 48 voltios con un motor de 15 kW (equivalente a unos 20 caballos de fuerza). El sistema se alimenta de una batería de 10,8 kWh que proporciona una autonomía estimada de 105 kilómetros y requiere entre tres y cinco horas para una carga completa.

El vehículo cuenta con homologación legal para circular en la vía pública, adaptándose a las normativas de diferentes mercados:

  • Unión Europea y Reino Unido: clasificado como vehículo de categoría L7e, con una velocidad máxima limitada a 70 km/h.
  • Estados Unidos: registrado bajo la categoría LSV (Low-Speed Vehicle), con una velocidad máxima limitada a 40 km/h.
Auto de Jason Momoa 1

Detalles de la personalización

La unidad encargada por Momoa incluye especificaciones exclusivas diseñadas para este proyecto:

  • Aspecto exterior: la carrocería está pintada en un tono específico denominado "Momoa Crimson" e incorpora detalles en latón envejecido. En el radiador se grabó el número 666, un código que homenajea al abuelo del actor, apodado “El Diablo”.
  • Diseño interior: el tablero fue fabricado en madera de koa y el habitáculo incluye una placa con la inscripción “Momoa 1 of 1” que certifica su condición de pieza única.
  • Comandos: el selector de marchas tiene forma de calavera y fue tallado a mano en latón, un trabajo artesanal que demandó más de 100 horas de ejecución.

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