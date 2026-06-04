Así es la nueva versión del Ford Capri: el modelo 2026 del histórico auto

El regreso del Ford Capri ha encendido el debate en la industria de los autos. Para los fanáticos de la vieja escuela, el auto original representa la época dorada de los coupés accesibles y temperamentales en Europa. Para las nuevas generaciones, el modelo actual es la punta de lanza de la estrategia de la marca.
Nacido a finales de los años 60, este auto fue concebido con una misión clara: replicar el éxito del Mustang en el mercado europeo. Sin embargo, la realidad actual es extremadamente opuesta.
Así es la nueva versión del Ford Capri 2026
El nuevo modelo de Ford se ha adaptado a la tendencia global dominante: es un SUV coupé de cinco puertas y tracción trasera o total. Diseñado sobre la plataforma MEB, es un vehículo familiar, alto y pesado, pensado para la eficiencia urbana y los viajes largos.
Mientras que el clásico buscaba la ligereza y las sensaciones mecánicas sin filtros, el nuevo modelo se apoya en una aceleración eléctrica fulminante y un centro de gravedad bajo, ya que las baterías se encuentran debajo del auto.
A pesar del cambio radical de formato, los diseñadores de Ford introdujeron sutiles detalles visuales para conectar ambas épocas. En el frontal, por ejemplo, las ópticas dobles unidas por una moldura negra imitan la mirada del clásico Capri Mk3.
Además, el característico color de lanzamiento Azul Tribute evoca las variantes de competición más famosas del siglo pasado. Solo resta saber, con el paso del tiempo, si será un éxito en el mercado.
El precio de este nuevo auto
En Europa, los precios para la gama 2026 comienzan en aproximadamente 39.800 euros para la versión de entrada, mientras que el exclusivo Capri Collection se posiciona en torno a los 56.510 euros.
El nuevo modelo de Ford no busca reemplazar al clásico, sino rescatar un nombre con personalidad para destacar en un mercado saturado de vehículos eléctricos idénticos.