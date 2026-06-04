Así es la nueva versión del Ford Capri: el modelo 2026 del histórico auto

Así es la nueva versión del Ford Capri 2026

El nuevo modelo de Ford se ha adaptado a la tendencia global dominante: es un SUV coupé de cinco puertas y tracción trasera o total. Diseñado sobre la plataforma MEB, es un vehículo familiar, alto y pesado, pensado para la eficiencia urbana y los viajes largos.

Mientras que el clásico buscaba la ligereza y las sensaciones mecánicas sin filtros, el nuevo modelo se apoya en una aceleración eléctrica fulminante y un centro de gravedad bajo, ya que las baterías se encuentran debajo del auto.

A pesar del cambio radical de formato, los diseñadores de Ford introdujeron sutiles detalles visuales para conectar ambas épocas. En el frontal, por ejemplo, las ópticas dobles unidas por una moldura negra imitan la mirada del clásico Capri Mk3.

ford capri 2026

Además, el característico color de lanzamiento Azul Tribute evoca las variantes de competición más famosas del siglo pasado. Solo resta saber, con el paso del tiempo, si será un éxito en el mercado.

El precio de este nuevo auto

En Europa, los precios para la gama 2026 comienzan en aproximadamente 39.800 euros para la versión de entrada, mientras que el exclusivo Capri Collection se posiciona en torno a los 56.510 euros.

El nuevo modelo de Ford no busca reemplazar al clásico, sino rescatar un nombre con personalidad para destacar en un mercado saturado de vehículos eléctricos idénticos.