El Ford Capri completamente renovado: la versión eléctrica de este histórico auto

El Ford Capri clásico era un auto deportivo coupé tradicional, de dos puertas, diseñado como un coche asequible y divertido de conducir, el "Mustang europeo". Se centraba en el rendimiento y el estilo deportivo.

capri, ford El modelo 2025 del Ford Capri es completamente eléctrico.

Por el contrario, el Ford Capri que se adapta a los tiempos de hoy es un SUV completamente eléctrico. Aunque mantiene la línea coupé, comparte muy pocas características con su antecesor. Algunas de las más importantes son las siguientes:

La Insignia de Ford: ambos son productos fabricados por la compañía Ford Motor Company en Europa.

Silueta "Coupé": aunque el nuevo modelo es un SUV, los diseñadores de Ford le dieron una línea de techo inclinada (fastback) para evocar la silueta deportiva del coupé original.

Tracción Trasera (en algunas versiones): el Capri clásico era predominantemente de tracción trasera (RWD), y el nuevo Capri eléctrico ofrece versiones con tracción trasera (RWD) y tracción total (AWD).

Apelación al Mercado Europeo: ambos modelos fueron diseñados y fabricados pensando específicamente en el mercado automovilístico europeo.

Guiños de Diseño Sutiles: los diseñadores del modelo moderno incorporaron algunas señales de diseño sutiles, como la forma de las ventanillas traseras y, en cierta medida, los faros delanteros dobles (ahora con tecnología LED), como un homenaje al modelo clásico.

Cuánto cuesta este auto de Ford

El precio de este auto de Ford tiene un precio que oscila entre los €40.300 y €64.275, dependiendo de la versión, el motor y el equipamiento elegidos.

Por ejemplo, la versión de este auto básica con un motor de 170170170 CV comienza alrededor de €40.300, mientras que la versión más potente con tracción integral y acabado Premium puede superar los €64.000.