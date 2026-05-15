La casa rodante liviana y lujosa: una experiencia única

La elección de materiales premium responde a la necesidad de ofrecer un producto que soporte el uso intensivo. La estructura permite que la casa rodante mantenga una temperatura interna estable durante las cuatro estaciones del año. El diseño del casco doble ayuda a que el mantenimiento resulte sencillo, evitando filtraciones de agua comunes en otros tipos de ensamblaje. Además, la estética exterior luce impecable gracias al acabado brillante del material principal.

Para quienes disfrutan del campamento en zonas alejadas de la civilización, la autonomía técnica cobra una importancia vital. La versión Platinum Pro incluye un sistema avanzado de energía solar con paneles distribuidos entre el techo y los toldos eléctricos. Estas innovaciones permiten que este trailer funcione de forma independiente durante días, alimentando electrodomésticos como una cocina de inducción o un microondas con función de aire.

Tecnología para un trailer liviano

A pesar de contar con un equipamiento completo, el vehículo mantiene una agilidad notable en la carretera. Posee una suspensión especializada con amortiguadores que suavizan el trayecto por terrenos irregulares o bacheados. El interior ofrece una imagen renovada con tapicería de alta calidad y ventanas aislantes que brindan una vista panorámica total del entorno. El espacio aprovecha cada centímetro para garantizar la fluidez del movimiento interno.

casa rodante lujo El interior de esta casa rodante tiene todo para que no extrañemos nuestra casa. Imagen: Oliver Travel Trailers

La libertad de viajar con una unidad que integra baterías de litio de gran capacidad facilita la exploración de parques nacionales o playas vírgenes. Con un peso inicial de aproximadamente 2.222 kilogramos, esta opción representa una inversión sólida para los entusiastas del aire libre. La propuesta asegura que la comodidad y la resistencia convivan en un formato fácil de conducir. El fabricante logra así un estándar superior en la industria de los viajes por carretera.

Detalles técnicos

Estructura: doble casco de fibra de vidrio sobre chasis de acero.

sobre chasis de acero. Capacidad: asientos para siete personas y camas para tres.

Energía: batería de litio de 640Ah y 1.360W de potencia solar.

Cocina: vitrocerámica de inducción y microondas de convección.

Peso: 4.900 libras de peso vacío.

Dimensiones: longitud total de 24 pies.