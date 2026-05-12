La casa rodante argentina que puede acomodar a toda una familia

Ventajas de esta casa rodante

interio casa rodante El interior tiene un acabado lujoso para no extrañar nuestro hogar cuando estamos de campamento. Imagen: Itatigroup

La estructura de este motorhome pesó aproximadamente 1.300 kilos y presentó un largo de 4,60 metros sin contar el sector de la lanza. El chasis de acero galvanizado junto con la suspensión independiente ofrecieron una estabilidad superior.

Los frenos eléctricos dieron una capa extra de seguridad para maniobras repentinas. Se recomendó el uso de camionetas o autos con motores de al menos 2.000 centímetros cúbicos para arrastrar el vehículo sin esfuerzo excesivo.

El interior aloja entre cuatro y seis personas mediante una distribución de camas dobles. La cocina tien mesada de fenólico, bacha de acero inoxidable y un calefactor para los días de frío.

El baño cuenta con paredes impermeabilizadas, inodoro químico y un sector de ducha funcional. Los paneles de poliestireno de 25 milímetros aseguran que la temperatura interna resultara agradable durante cualquier estación del año.

Características

plano casa rodante Así es el plano interior de esta casa rodante que puede acomodar a una familia entera. Imagen: Itatigroup