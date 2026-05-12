La casa rodante Itati 460 TLi es como la opción muy buena para familias que buscan seguridad y un diseño aerodinámico. Esta unidad equilibra el confort con una facilidad de remolque poco frecuente en el mercado local, y a un precio accesible.
La casa rodante argentina que puede acomodar a toda una familia
Esta casa rodante de fabricación nacional ofrece un techo levadizo para mejorar el consumo y brindar comodidad a familias enteras
El diseño exterior de la casa rodante presenta un sistema de techo levadizo que modifica la experiencia de conducción. Cuando el techo baja, la altura total llega a los 2,06 metros, lo cual disminuye la resistencia contra el viento de forma notable.
Gracias a este mecanismo, el gasto de combustible sube apenas un 15%, una cifra pequeña frente al 50% que gastan otros modelos fijos. Una vez que el usuario llega al campamento, la parte superior sube para dar un espacio interno de 1,90 metros de altura.
Ventajas de esta casa rodante
La estructura de este motorhome pesó aproximadamente 1.300 kilos y presentó un largo de 4,60 metros sin contar el sector de la lanza. El chasis de acero galvanizado junto con la suspensión independiente ofrecieron una estabilidad superior.
Los frenos eléctricos dieron una capa extra de seguridad para maniobras repentinas. Se recomendó el uso de camionetas o autos con motores de al menos 2.000 centímetros cúbicos para arrastrar el vehículo sin esfuerzo excesivo.
El interior aloja entre cuatro y seis personas mediante una distribución de camas dobles. La cocina tien mesada de fenólico, bacha de acero inoxidable y un calefactor para los días de frío.
El baño cuenta con paredes impermeabilizadas, inodoro químico y un sector de ducha funcional. Los paneles de poliestireno de 25 milímetros aseguran que la temperatura interna resultara agradable durante cualquier estación del año.
Características
- Precio: entre 26 mil y 31 mil dólares en MercadoLibre
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Techo elevable que reduce la altura a 2,06 metros en ruta
Altura interior de 1,90 metros con techo abierto
Apto para 4 a 6 personas
Peso: 1.300 kg aproximadamente
Chasis de acero galvanizado con suspensión de rueda independiente
Sistemas eléctricos de frenado integrado
Aislamiento térmico con panel de poliestireno de 25 mm
Calefactor de tiro equilibrado y cocina entera
Garantía estructural de 5 años por el fabricante