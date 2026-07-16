Toyota ya presentó una nueva versión de su sedán más buscado

El fabricante Toyota anunció una importante actualización de equipamiento para la variante cinco puertas de su célebre automóvil de pasajeros. Aunque mundialmente el formato sedán es el más reconocido para el Corolla, la silueta con portón trasero sigue conquistando conductores con un diseño mucho más deportivo.
El reciente lanzamiento tuvo lugar en Estados Unidos, donde llegará a las vitrinas durante las próximas semanas con marcadas mejoras enfocadas en la conectividad del usuario a bordo.
Novedades digitales del Toyota compacto
Las versiones comercializadas bajo las denominaciones SE junto con XSE modernizan todo el panel de instrumentos frontal. Quienes opten por la variante inicial encontrarán una pantalla informativa de siete pulgadas provista desde fábrica. Por otro lado, la alternativa más completa aumenta el tamaño del tablero hasta las doce pulgadas, incorporando también un sistema multimedia central de diez pulgadas para gestionar los comandos de audio del vehículo de manera intuitiva.
Aquellos conductores que busquen mayor nivel de sofisticación podrán solicitar un paquete opcional exclusivo para la línea inicial. Dicha configuración fusiona el tablero de mayores dimensiones con el centro de infoentretenimiento principal.
Exteriormente, la oferta estética suma llantas de aleación pintadas en blanco brillante con un diámetro de dieciocho pulgadas, aportando un toque distintivo al conjunto visual del automóvil japonés.
La paleta de colores para la carrocería incorpora nuevas tonalidades oscuras para multiplicar las opciones de personalización. Los clientes tendrán la posibilidad de elegir acabados inéditos o combinaciones bicolores que incluyen el techo pintado completamente de negro. Esas modificaciones logran resaltar las líneas curvas del exterior, destacando faros delanteros con tecnología LED perfectamente integrados a los guardabarros frontales.
Motorización eficiente sobre asfalto
El vehículo se construye sobre la plataforma arquitectónica probada por la marca asiática para asegurar un bajo centro de gravedad. Debajo del capot mantiene el propulsor a gasolina de dos litros con cuatro cilindros.
Ese bloque motriz entrega una potencia máxima de 169 caballos de fuerza, acoplado a una caja automática de variador continuo que simula diez relaciones de marcha mediante levas al volante para quienes prefieran intervenir en los cambios de velocidad de forma manual.
La protección de los ocupantes cuenta con múltiples asistencias electrónicas agrupadas en un paquete inteligente provisto desde los modelos base. El equipo de resguardo incluye radares dinámicos para controlar la velocidad crucero, alertas por desvío de carril, luces altas automáticas sumado a detectores de peatones para prevenir accidentes urbanos.