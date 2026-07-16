Toyota ya presentó una nueva versión de su sedán más buscado

Aquellos conductores que busquen mayor nivel de sofisticación podrán solicitar un paquete opcional exclusivo para la línea inicial. Dicha configuración fusiona el tablero de mayores dimensiones con el centro de infoentretenimiento principal.

El Corolla Hatchback tiene casi las mismas líneas que el sedán.

Exteriormente, la oferta estética suma llantas de aleación pintadas en blanco brillante con un diámetro de dieciocho pulgadas, aportando un toque distintivo al conjunto visual del automóvil japonés.

La paleta de colores para la carrocería incorpora nuevas tonalidades oscuras para multiplicar las opciones de personalización. Los clientes tendrán la posibilidad de elegir acabados inéditos o combinaciones bicolores que incluyen el techo pintado completamente de negro. Esas modificaciones logran resaltar las líneas curvas del exterior, destacando faros delanteros con tecnología LED perfectamente integrados a los guardabarros frontales.

Motorización eficiente sobre asfalto

El vehículo se construye sobre la plataforma arquitectónica probada por la marca asiática para asegurar un bajo centro de gravedad. Debajo del capot mantiene el propulsor a gasolina de dos litros con cuatro cilindros.

El nuevo Corolla Hatchback.

Ese bloque motriz entrega una potencia máxima de 169 caballos de fuerza, acoplado a una caja automática de variador continuo que simula diez relaciones de marcha mediante levas al volante para quienes prefieran intervenir en los cambios de velocidad de forma manual.

La protección de los ocupantes cuenta con múltiples asistencias electrónicas agrupadas en un paquete inteligente provisto desde los modelos base. El equipo de resguardo incluye radares dinámicos para controlar la velocidad crucero, alertas por desvío de carril, luces altas automáticas sumado a detectores de peatones para prevenir accidentes urbanos.