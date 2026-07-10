Llega a Argentina el SUV con más autonomía: se puede cruzar el país con una sola carga

Para trayectos urbanos cortos funciona como un vehículo eléctrico tradicional. Alcanza 105 kilómetros usando exclusivamente electricidad. El consumo cae drásticamente durante el funcionamiento mixto, marcando apenas 5,1 litros cada 100 kilómetros. Semejante eficiencia posiciona al utilitario deportivo entre los más rendidores del segmento.

Un SUV confortable

En el habitáculo priman materiales de alta calidad para cinco pasajeros. Los asientos delanteros incluyen regulación electrónica con ventilación. El conductor dispone de un techo panorámico, climatizador automático bizona, además de un sistema de sonido Infinity equipado con diez parlantes.

La consola central resalta mediante una pantalla multimedia giratoria de 15,6 pulgadas conectada a los servicios de Google. Suma un tablero digital de 12,3 pulgadas. Una función interesante permite utilizar la energía de la batería para enchufar aparatos externos. La marca entrega cada unidad con cargador domiciliario.

El valor de lanzamiento quedó fijado en 47.990 dólares en variante GS. El organismo Euro NCAP otorgó cinco estrellas en seguridad gracias a múltiples asistencias para la conducción. Los sistemas incluyen frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, junto al monitoreo de punto ciego.