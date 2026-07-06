Fiat Mobi en julio: cuánto cuesta uno de los autos más buscados por quienes sueñan con el primer 0km

El Fiat Mobi sigue consolidándose como una de las opciones más buscadas por quienes quieren acceder a su primer 0km o necesitan un segundo auto para el uso diario. Compacto, ágil y con bajo consumo, es un modelo pensado para moverse con comodidad en la ciudad.
Según la página oficial de Fiat en Argentina, durante julio de 2026 el Fiat Mobi Trekking tiene un precio de $28.060.000.
Su tamaño reducido facilita las maniobras en calles con mucho tránsito y permite estacionar con mayor facilidad, dos características que lo mantienen entre los favoritos del segmento.
Fiat Mobi: qué ofrece la versión Trekking
La única versión disponible en el mercado argentino es la Trekking, que incorpora una estética de inspiración aventurera. Entre sus rasgos distintivos se destacan el mayor despeje del suelo, llantas de diseño exclusivo y la renovada parrilla con el emblema Fiat Script.
Pese a ser uno de los modelos más accesibles de la marca, el equipamiento incluye varios elementos de confort y tecnología. Entre ellos figuran:
- Aire acondicionado
- Dirección hidráulica
- Pantalla multimedia de 7 pulgadas
- Compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay
- Conexión Bluetooth para dos celulares en simultáneo
- Volante multifunción
- Levantavidrios eléctricos delanteros
- Espejos eléctricos con luz de giro
- Volante regulable en altura
Con ese conjunto de prestaciones y un precio competitivo dentro del mercado de los 0km, el Fiat Mobi continúa siendo una alternativa atractiva para quienes priorizan practicidad, economía y un buen nivel de equipamiento para el uso cotidiano.