Fiat Mobi en julio: cuánto cuesta uno de los autos más buscados por quienes sueñan con el primer 0km

Fiat Mobi: qué ofrece la versión Trekking

La única versión disponible en el mercado argentino es la Trekking, que incorpora una estética de inspiración aventurera. Entre sus rasgos distintivos se destacan el mayor despeje del suelo, llantas de diseño exclusivo y la renovada parrilla con el emblema Fiat Script.

Pese a ser uno de los modelos más accesibles de la marca, el equipamiento incluye varios elementos de confort y tecnología. Entre ellos figuran:

Aire acondicionado

Dirección hidráulica

Pantalla multimedia de 7 pulgadas

Compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay

Conexión Bluetooth para dos celulares en simultáneo

Volante multifunción

Levantavidrios eléctricos delanteros

Espejos eléctricos con luz de giro

Volante regulable en altura

El interio del Fiat Mobi, una belleza. Foto: gentileza

Con ese conjunto de prestaciones y un precio competitivo dentro del mercado de los 0km, el Fiat Mobi continúa siendo una alternativa atractiva para quienes priorizan practicidad, economía y un buen nivel de equipamiento para el uso cotidiano.