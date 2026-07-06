Pagan casi un millón de dólares para mover un árbol de 400 años y 453 toneladas a un parque

Ante la presión ciudadana, las autoridades concluyeron que la única forma de continuar con las obras sin destruir era trasladar al árbol a un lugar seguro. Para ello, el Concejo Municipal de Kyle aprobó un presupuesto exacto de 932.800 dólares, financiado con un fondo de bonos destinados a obras viales que había sido aprobado por los votantes en 2022.

La increíble operación para salvar un árbol que llevaba cuatro siglos en pie

El traslado del árbol roble, requirió una compleja operación de ingeniería. Los especialistas aislaron el sistema de raíces dentro de un enorme bloque de tierra y construyeron una estructura de vigas de acero por debajo para soportar todo el peso del conjunto.

Posteriormente, elevaron el árbol mediante bolsas de aire industriales de alta resistencia y lo desplazaron lentamente sobre tubos de acero a lo largo de unos 400 metros. Finalmente, el histórico roble fue trasladado hasta su nueva ubicación sin utilizar grúas, una decisión que permitió proteger tanto el tronco como las raíces y minimizar el riesgo de daños durante toda la operación.

El roble fue trasladado unos 400 metros hacia el noroeste sobre la misma carretera Old Stagecoach Road, específicamente junto a la entrada de la subdivisión Six Creeks en Kyle, Texas. En esa ubicación, el municipio construirá un "parque de bolsillo" para proteger el árbol y permitir visitas seguras.