Pagan casi un millón de dólares para mover un árbol de 400 años y 453 toneladas a un parque

Los árboles son fundamentales para los ecosistemas. No solo embellecen el paisaje, sino que también purifican el aire y sirven de refugio para cientos de especies. En este caso, este roble no solo destaca por su colosal tamaño, sino también por su impresionante antigüedad.
Conocido localmente como "Porter Oak" o "Jolene", este árbol se encontraba en la ciudad de Kyle, en el estado de Texas, Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento urbano obligó a las autoridades a ampliar y modernizar la carretera Old Stagecoach Road. El problema era que el tronco del roble, estaba ubicado a tan solo 15 centímetros (6 pulgadas) del borde del antiguo pavimento.
¿Por qué decidieron trasladar un árbol de 453 toneladas en lugar de talarlo?
En un principio, el municipio ordenó talar el árbol, ya que era la alternativa más económica. Sin embargo, la comunidad se organizó para impedirlo. Los vecinos reunieron miles de firmas y realizaron protestas para proteger este símbolo natural de la ciudad.
Ante la presión ciudadana, las autoridades concluyeron que la única forma de continuar con las obras sin destruir era trasladar al árbol a un lugar seguro. Para ello, el Concejo Municipal de Kyle aprobó un presupuesto exacto de 932.800 dólares, financiado con un fondo de bonos destinados a obras viales que había sido aprobado por los votantes en 2022.
La increíble operación para salvar un árbol que llevaba cuatro siglos en pie
El traslado del árbol roble, requirió una compleja operación de ingeniería. Los especialistas aislaron el sistema de raíces dentro de un enorme bloque de tierra y construyeron una estructura de vigas de acero por debajo para soportar todo el peso del conjunto.
Posteriormente, elevaron el árbol mediante bolsas de aire industriales de alta resistencia y lo desplazaron lentamente sobre tubos de acero a lo largo de unos 400 metros. Finalmente, el histórico roble fue trasladado hasta su nueva ubicación sin utilizar grúas, una decisión que permitió proteger tanto el tronco como las raíces y minimizar el riesgo de daños durante toda la operación.
El roble fue trasladado unos 400 metros hacia el noroeste sobre la misma carretera Old Stagecoach Road, específicamente junto a la entrada de la subdivisión Six Creeks en Kyle, Texas. En esa ubicación, el municipio construirá un "parque de bolsillo" para proteger el árbol y permitir visitas seguras.