Cuáles son los mejores árboles frutales para sembrar en julio

El mandarino es una de las plantas más fáciles de cuidar.

El naranjo necesita al menos seis horas diarias de sol para desarrollarse correctamente. Un riego regular, especialmente durante la floración y la formación de los frutos, ayudará a obtener naranjas más jugosas. También es importante eliminar ramas secas o dañadas y aportar materia orgánica al suelo una o dos veces al año.

Otra planta que no puede faltar en nuestro jardín o huerto es la Persea americana. El árbol de palta se desarrolla mejor en terrenos sueltos y con excelente drenaje, ya que el exceso de humedad puede afectar seriamente sus raíces. Se recomienda proteger el ejemplar joven de las heladas y realizar podas suaves para favorecer una copa equilibrada que permita una mejor producción de frutos.

El limonero es uno de los cítricos más fáciles de cultivar. Prefiere ubicaciones soleadas y suelos ricos en nutrientes. Para lograr una cosecha abundante, este árbol frutal necesita riegos constantes durante los meses cálidos, fertilización periódica y una poda anual que elimine ramas débiles o cruzadas.

Limonero, uno de los árboles frutales que podés sembrar este mes.

Finalmente, la higuera es un árbol frutal muy resistente y de bajo mantenimiento, por lo que es perfecto para sembrar en este mes. Dicho ejemplar crece bien en suelos bien drenados y soporta largos períodos de sequía. Aunque, durante sus primeros años, conviene regar la planta con regularidad para favorecer el desarrollo de las raíces.