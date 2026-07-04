Para terminar con la humedad en la pared no hay que revocar y pintar: ¿cuál es la solución?

La humedad por condensación es el tipo más común que aparece por el vapor contenido en el interior de la casa. Este vapor se produce cuando el agua de la cocina, el baño, la misma respiración. Es muy común en invierno cuando tenemos la calefacción prendida.

La humedad por capilaridad es otro tipo y aparece cuando el agua subterránea es absorbida por los cimientos y sube por los muros. Es muy común en plantas bajas, sótanos y genera un polvillo blanco.

La humedad se puede generar muy muchas razones.

La humedad por filtración o rotura, si no se detecta a tiempo, puede generar un problema doble: por un lado, el daño de la pared y, por otro lado, un daño estructural de cañerías internas que producen pérdidas de agua.

Una pared con humedad se puede resolver y arreglar de forma casera cuando no es un problema que requiere de arreglos más difíciles de cañerías o estructuras subterráneas.

En ocasiones no conviene retirar la humedad, revocar, lijar y volver a pintar. Cuando es un problema interno de falta de ventilación, sobre todo, al tiempo las burbujas de humedad volverán a aparecer y vas a tirar plata y materiales a la basura.

¿Cómo arreglar una pared con humedad sin tener que revocar?

Si la idea es terminar con la humedad de una pared, no la revoques. Hay que generar una especie de canal de ventilación en el interior de la pared con una salida de aire. La técnica de la canaleta puede mantener una pared de la casa libre de humedad por varios meses e incluso años.

Este sistema consiste en colocar en la parte baja de la pared dos canaletas o rejillas que por dentro se conectan por una abertura o canal de aire en la pared. Esto genera ventilación y evita la acumulación de humedad.

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También es importante mantener los espacios de la casa ventilados para evitar la humedad, usar pinturas impermeabilizantes y antihongos y revisar el estado de las cañerías.