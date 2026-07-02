Ni limón, ni vinagre: la famosa especia que te ayudará a eliminar a las hormigas de casa

La canela hace que las hormigas se desorienten de inmediato.

Aquí es donde la canela en polvo hace su magia. Al espolvorearla en los puntos estratégicos, el intenso aroma de este ingrediente altera por completo su rastro químico. Los insectos se desorientan de inmediato, perdiendo la capacidad de comunicarse entre sí y obligándolos a abandonar el lugar en busca de nuevos horizontes.

El paso a paso: cómo aplicar este repelente casero

Para transformar este condimento de repostería en un potente repelente para las plagas, no necesitás gastar de más ni realizar preparaciones complejas. El método de aplicación directa es el más recomendado por los expertos en limpieza del hogar debido a su facilidad:

Revisá detalladamente los marcos de las puertas, las ventanas, las rejillas y las pequeñas grietas en las paredes de tu cocina.

Espolvoreá una pequeña cantidad de canela en polvo directamente sobre estas vías de entrada y en las esquinas donde detectes mayor tránsito.

Aunque el efecto es inmediato, la especia va perdiendo intensidad con los días. Se aconseja limpiar la zona y repetir el procedimiento cada tres o cuatro días para mantener el escudo protector activo.

Mantener las superficies libres de restos de comida y almacenar los alimentos en recipientes herméticos potenciará los resultados, garantizando un hogar completamente libre de invasores sin necesidad de contaminar tus ambientes con insecticidas.