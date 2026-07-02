Ni limón, ni vinagre: la famosa especia que te ayudará a eliminar a las hormigas de casa

Si bien los trucos caseros que involucran ingredientes ácidos suelen ser los más difundidos, existe una famosa especia que se consolida como el escudo definitivo contra las plagas: la canela. Lo que para los humanos representa un aroma cálido y agradable, para las hormigas es una verdadera barrera sensorial imposible de traspasar.
Con la llegada de los cambios de estación, el hogar se convierte en el refugio más codiciado y no solo para nosotros. La presencia de las hormigas en la cocina o la despensa suele transformarse en un dolor de cabeza diario. Es en este punto donde los métodos naturales ganan terreno por su seguridad, bajo costo y eficacia frente a los productos químicos tradicionales.
El secreto olfativo detrás de la especia
Las hormigas dependen estrictamente de su agudo sentido del olfato para sobrevivir. Cuando descubren una fuente de alimento, dejan un rastro químico de feromonas que sirve como guía invisible para el resto de la colonia.
Aquí es donde la canela en polvo hace su magia. Al espolvorearla en los puntos estratégicos, el intenso aroma de este ingrediente altera por completo su rastro químico. Los insectos se desorientan de inmediato, perdiendo la capacidad de comunicarse entre sí y obligándolos a abandonar el lugar en busca de nuevos horizontes.
El paso a paso: cómo aplicar este repelente casero
Para transformar este condimento de repostería en un potente repelente para las plagas, no necesitás gastar de más ni realizar preparaciones complejas. El método de aplicación directa es el más recomendado por los expertos en limpieza del hogar debido a su facilidad:
-
Revisá detalladamente los marcos de las puertas, las ventanas, las rejillas y las pequeñas grietas en las paredes de tu cocina.
Espolvoreá una pequeña cantidad de canela en polvo directamente sobre estas vías de entrada y en las esquinas donde detectes mayor tránsito.
Aunque el efecto es inmediato, la especia va perdiendo intensidad con los días. Se aconseja limpiar la zona y repetir el procedimiento cada tres o cuatro días para mantener el escudo protector activo.
Mantener las superficies libres de restos de comida y almacenar los alimentos en recipientes herméticos potenciará los resultados, garantizando un hogar completamente libre de invasores sin necesidad de contaminar tus ambientes con insecticidas.