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La DGE y la suspensión por el frío: qué dice el comunicado oficial sobre los turnos tarde y noche

Poco antes de las 7, la DGE informó la suspensión de las clases en todo Mendoza por el frío extremo, en todos los niveles y modalidades del turno mañana

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Debido al frío polar, la DGE tuvo que suspender las clases en todos los niveles y modalidades del turno mañana en Mendoza. Foto: Martín Pravata (Diario UNO).
Debido al frío polar, la DGE tuvo que suspender las clases en todos los niveles y modalidades del turno mañana en Mendoza. Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio a conocer por medio de un comunicado, poco antes de las 7 de la mañana de este jueves 2 de julio de 2026, la suspensión de las clases en las escuelas por el frío extremo, en todos los niveles y modalidades del turno mañana.

Luego de la determinación de la DGE, muchos se preguntan qué pasará con el dictado de clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno en Mendoza.

En el comunicado que lanzó la DGE bien temprano, se especifica qué pasará con estos turnos, luego de un extenso comunicado.

Frío y sin clases: el comunicado de la DGE por la suspensión de clases

El comunicado de la DGE expresa lo siguiente: La medida para el turno mañana se debe a la evolución de los pronósticos durante la madrugada con temperaturas bajas extremas.

Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 2 de julio se determinó extender la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el transcurso de la mañana se evaluarán las condiciones para los turnos tarde, vespertino y nocturno.

Foto: Mart&iacute;n Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Frío extremo en Mendoza: qué dice el pronóstico

Para este jueves se espera en Mendoza una temperatura máxima que rondará entre los 2 y 4 grados centígrados, y una mínima de -1 grado.

Gradualmente la temperatura máxima irá aumentando con el correr de los días. Se espera este viernes una máxima de 5 grados. El sábado llegará a 7 y el domingo, a 11.

Los datos del pronóstico del tiempo fueron aportados por la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil.

También reconoció que las mañanas serán muy heladas y las temperaturas mínimas de la zona precordillerana harán que hablar, con temperaturas de hasta -12 grados.

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