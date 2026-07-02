Un pez se multiplica en las costas de Grecia y el Gobierno paga 5 euros por captura

Además, al no tener depredadores naturales en la región, su población se ha multiplicado de forma descontrolada. El subsidio gubernamental responde a una crisis que afecta directamente a las comunidades pesqueras de islas como Creta y el archipiélago del Dodecaneso.

Un pez altamente peligroso

Este pez representa una seria amenaza para la pesca, ya que posee mandíbulas extremadamente fuertes y dientes afilados con los que destroza las redes y los palangres para alimentarse de los peces capturados.

Por otro lado, los piel y órganos de este animal contienen tetrodotoxina, una potente neurotoxina capaz de provocar parálisis respiratoria e incluso la muerte en seres humanos. Por ello, su captura, consumo y comercialización están estrictamente regulados o prohibidos en numerosos países del Mediterráneo.

Las autoridades griegas dispusieron que cada kilogramo recolectado por los pescadores sea congelado y posteriormente incinerado de forma segura en instalaciones estatales. Asimismo, las autoridades sanitarias y turísticas aclararon que esta plaga no afecta a las zonas de playa ni representa una amenaza directa para los turistas, ya que el problema se concentra en las áreas de pesca de mar abierto.