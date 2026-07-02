Un pez se multiplica en las costas de Grecia y el Gobierno paga 5 euros por captura

Un pez en las costas de Grecia está amenazando la biodiversidad de la región. Ante esta situación, el Gobierno ha implementado un plan de contingencia que ofrece 5,33 euros por kilogramo a los pescadores que capturen ejemplares de Lagocephalus sceleratus.
Este animal es una peligrosa especie invasora de pez globo. Conocido popularmente como "cabeza de liebre" debido a su gran dentadura y la forma de su cráneo, ingresó al mar Mediterráneo desde el mar Rojo a través del Canal de Suez.
El pez que amenaza las costa de Grecia
En 1869, la construcción del Canal de Suez conectó artificialmente el mar Rojo con el mar Mediterráneo, rompiendo una barrera terrestre natural que los había mantenido aislados durante millones de años. A ello se suma que el Mediterráneo ha registrado un aumento constante de la temperatura de sus aguas, creando un hábitat cálido ideal para que este pez tropical pudiera sobrevivir y reproducirse.
Además, al no tener depredadores naturales en la región, su población se ha multiplicado de forma descontrolada. El subsidio gubernamental responde a una crisis que afecta directamente a las comunidades pesqueras de islas como Creta y el archipiélago del Dodecaneso.
Un pez altamente peligroso
Este pez representa una seria amenaza para la pesca, ya que posee mandíbulas extremadamente fuertes y dientes afilados con los que destroza las redes y los palangres para alimentarse de los peces capturados.
Por otro lado, los piel y órganos de este animal contienen tetrodotoxina, una potente neurotoxina capaz de provocar parálisis respiratoria e incluso la muerte en seres humanos. Por ello, su captura, consumo y comercialización están estrictamente regulados o prohibidos en numerosos países del Mediterráneo.
Las autoridades griegas dispusieron que cada kilogramo recolectado por los pescadores sea congelado y posteriormente incinerado de forma segura en instalaciones estatales. Asimismo, las autoridades sanitarias y turísticas aclararon que esta plaga no afecta a las zonas de playa ni representa una amenaza directa para los turistas, ya que el problema se concentra en las áreas de pesca de mar abierto.