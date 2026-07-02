La ciudad neuquina de Cutral Co sumó un nuevo ícono que promete atraer a turistas y fanáticos del fútbol de todo el mundo. Allí quedó inaugurada una estatua de 26 metros de altura dedicada a Lionel Messi, considerada oficialmente la escultura más grande del planeta en homenaje al mejor jugador de todos los tiempos, el actual capitán de la Selección Argentina.
La estatua más grande del mundo en homenaje a Messi es argentina: increíble obra de 26 metros y 70 toneladas
La monumental obra en homenaje a Lionel Messi superó el récord mundial que hasta ahora tenía un monumento ubicado en India
El monumento fue emplazado en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la avenida Manuel Savio, a la altura del kilómetro 1.332, uno de los principales accesos a la ciudad. Desde ese punto, la figura del campeón del mundo ya domina el paisaje patagónico.
La obra retrata a Messi con la camiseta de la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo, la imagen que quedó inmortalizada tras la conquista del Mundial de Qatar 2022. También luce las tres estrellas doradas que representan los títulos mundiales obtenidos por la albiceleste.
La estatua de Messi más grande del mundo busca impulsar el turismo
Además de sus dimensiones, el monumento impresiona por su ingeniería. Pesa cerca de 70 toneladas y fue construido sobre una estructura de acero recubierta con capas de hormigón especialmente diseñadas para soportar las exigentes condiciones climáticas de la Patagonia.
El proyecto estuvo a cargo del artista neuquino Aldo Beroisa, quien trabajó durante un año junto a un equipo integrado por vecinos y trabajadores de Cutral Co. Durante la inauguración, el escultor manifestó su emoción por haber concretado una obra de semejante magnitud y agradeció el acompañamiento recibido a lo largo del proceso.
Con sus 26 metros de altura, la escultura superó el récord que hasta ahora ostentaba un monumento de 21 metros ubicado en India, convirtiéndose en la representación más alta del mundo dedicada a Lionel Messi.
Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca fortalecer la actividad turística y consolidar a Cutral Co como un destino vinculado al deporte y la cultura. La ciudad ya es reconocida como la Capital Provincial de los Monumentos, y ahora suma una nueva atracción que combina arte, identidad y la pasión de los argentinos por el fútbol.