La estatua más grande del mundo en homenaje a Messi es argentina: increíble obra de 26 metros y 70 toneladas

La estatua de Messi más grande del mundo busca impulsar el turismo

Además de sus dimensiones, el monumento impresiona por su ingeniería. Pesa cerca de 70 toneladas y fue construido sobre una estructura de acero recubierta con capas de hormigón especialmente diseñadas para soportar las exigentes condiciones climáticas de la Patagonia.

El proyecto estuvo a cargo del artista neuquino Aldo Beroisa, quien trabajó durante un año junto a un equipo integrado por vecinos y trabajadores de Cutral Co. Durante la inauguración, el escultor manifestó su emoción por haber concretado una obra de semejante magnitud y agradeció el acompañamiento recibido a lo largo del proceso.

Impresionante homenaje artístico a Lionel Messi en Cutral Co. Foto: gentileza

Con sus 26 metros de altura, la escultura superó el récord que hasta ahora ostentaba un monumento de 21 metros ubicado en India, convirtiéndose en la representación más alta del mundo dedicada a Lionel Messi.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca fortalecer la actividad turística y consolidar a Cutral Co como un destino vinculado al deporte y la cultura. La ciudad ya es reconocida como la Capital Provincial de los Monumentos, y ahora suma una nueva atracción que combina arte, identidad y la pasión de los argentinos por el fútbol.