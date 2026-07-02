Cómo está la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026: la batalla entre Messi y Mbappé

Messi acumula seis goles con la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

Kylian Mbappé igualó ese número luego de la fase de grupos y el primer cotejo de eliminación directa. Ante Senegal, Irak y Suecia, el delantero del Real Madrid convirtió goles por lo que su cuenta personal llegó a seis. De esta manera, el francés empardó a Messi en la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026 y llegó, además, a los 18 goles en todos los Mundiales que disputó con Francia. Esto quiere decir que quedó a un gol de distancia del capitán de la Selección argentina en el ranking de máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

En la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026 siguen Erling Haaland y Harry Kane con 5 anotaciones. El delantero noruego marcó ante Irak, Senegal y Costa de Marfil en los partidos correspondiente a fase de grupos y 16avos de final. Por su parte, el atacante inglés convirtió ante Croacia y Panamá por la fase de grupos, y se vistió de héroe para la clasificación del elenco británico a octavos de final al marcar dos goles en la victoria agónica a la República Democrática del Congo.

Mbappé lleva seis goles con la Selección de Francia en el Mundial 2026.

En el ranking de máximos artilleros no podrá seguir sumando Ismaila Sarr, futbolista de Senegal que cosecha cuatro goles en la Copa del Mundo 2026. El elenco africano quedó eliminado ante Bélgica en 16avos de final por lo que el atacante se despidió de la cita ecuménica.

Comparten el mismo número de goles Ousmane Dembélé, de Francia, y Vinicius en Brasil. Ambos tienen cuatro anotaciones y sus Selecciones siguen en carrera para seguir incrementando esa cantidad.

Todos los goleadores del Mundial 2026