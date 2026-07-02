Los Pumitas, con un try mendocino, vencieron a Irlanda y siguen invictos en el Mundial juvenil

Los Pumitas, con un try del mendocino Federico Serpa, fueron de mayor a menor para vencer de manera contundente a Irlanda por 62 a 40 y mantenerse invictos en el Mundial M20 que se está disputando en Georgia.
Los Pumitas, con un try del mendocino Federico Serpa, fueron contundentes para vencer a Irlanda y mantenerse invictos en el Mundial M20
Los Pumitas, con un try del mendocino Federico Serpa, fueron de mayor a menor para vencer de manera contundente a Irlanda por 62 a 40 y mantenerse invictos en el Mundial M20 que se está disputando en Georgia.
En Tbilisi, el equipo argentino tuvo una gran actuación, llegó a tener una ventaja de 31 puntos (38-7) y terminó sumando los 5 puntos que le permiten llegar a la tercera y última fecha de la fase de grupos con las chances intactas de llegar a semifinales.
El pilar de Los Tordos Bautista Salinas fue titular y Fede Serpa, su compañero de club, volvió a ser el goleador del equipo argentino al marcar 27 puntos con un try, dos penales y 8 conversiones.
Luciano Avaca (2), Simón Pfister (2), el capitán Tomás Dande, Bautista Lescano y Manuel Giannantonio hicieron los otros tries de Los Pumitas que fueron letales para aprovechar las pelotas recuperadas y capitalizar cada error rival.
Irlanda, que sufrió su segunda derrota en el certamen, levantó en el complemento para achicar la diferencia transitoriamente a 10 puntos y al menos sumar un punto bonus por marcar 4 tries algo que de todas maneras no le sirve para aspirar a llegar a semifinales.
Los Pumitas volverán a jugar en el Mundial M20 el próximo martes 7 de julio a las 8.30 hora argentina cuando se enfrenten a Inglaterra por la tercera fecha del Grupo C del Mundial juvenil.
El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales que se jugarán el domingo 12 de julio.