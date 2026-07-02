Los Pumitas, con un try mendocino, vencieron a Irlanda y siguen invictos en el Mundial juvenil

Luciano Avaca (2), Simón Pfister (2), el capitán Tomás Dande, Bautista Lescano y Manuel Giannantonio hicieron los otros tries de Los Pumitas que fueron letales para aprovechar las pelotas recuperadas y capitalizar cada error rival.

Irlanda, que sufrió su segunda derrota en el certamen, levantó en el complemento para achicar la diferencia transitoriamente a 10 puntos y al menos sumar un punto bonus por marcar 4 tries algo que de todas maneras no le sirve para aspirar a llegar a semifinales.

Cuándo vuelven a jugar Los Pumitas en el Mundial M20

Los Pumitas volverán a jugar en el Mundial M20 el próximo martes 7 de julio a las 8.30 hora argentina cuando se enfrenten a Inglaterra por la tercera fecha del Grupo C del Mundial juvenil.

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales que se jugarán el domingo 12 de julio.