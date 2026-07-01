El true crime de 4 capítulos que acaba de llegar a Netflix y te dará escalofríos

Se trata de la miniserie documental Los peores vecinos del mundo, que combina drama, misterio y crímenes reales divididos en 4 capítulos con cuatro historias diferentes. Esta oferta ya está disponible en Netflix y es escalofriante, ideal para maratonear.

Netflix: de qué trata la serie Los peores vecinos del mundo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Los peores vecinos del mundo versa: "Desde infames intrigas de fraude hasta represalias violentas sin sentido, esta profunda serie documental detalla las historias reales de vecinos que terminaron mal...".