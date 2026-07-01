Este miércoles 1 de julio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó un drama de true crime que promete arrasar en el catálogo. Ya con solo leer la premisa, se le pone la piel de gallina a cualquiera: "Nunca sabes realmente quién vive al lado".
El true crime de 4 capítulos que acaba de llegar a Netflix y te dará escalofríos
Es un drama de true crime sobre disputas vecinales que terminan mal. Acaba de estrenar en Netflix y tiene historias escalofriantes
Se trata de la miniserie documental Los peores vecinos del mundo, que combina drama, misterio y crímenes reales divididos en 4 capítulos con cuatro historias diferentes. Esta oferta ya está disponible en Netflix y es escalofriante, ideal para maratonear.
Netflix: de qué trata la serie Los peores vecinos del mundo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Los peores vecinos del mundo versa: "Desde infames intrigas de fraude hasta represalias violentas sin sentido, esta profunda serie documental detalla las historias reales de vecinos que terminaron mal...".
La serie de Netflix expone cuatro historias reales y escalofriantes de disputas vecinales que escalaron de forma extrema hacia la violencia, el acoso y la muerte.
A través de relatos de primera mano de las víctimas, grabaciones reales de cámaras corporales de la policía (bodycams), material de archivo de noticieros y dramatizaciones detalladas, el show explora casos que van desde fraudes inmobiliarios y extorsiones complejas hasta represalias violentas y homicidios.
Netflix: tráiler de la serie Los peores vecinos del mundo
Dónde ver la serie Los peores vecinos del mundo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los peores vecinos del mundo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los peores vecinos del mundo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los peores vecinos del mundo se puede ver en Netflix.