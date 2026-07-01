La Dirección General de Escuelas finalmente decidió decretar la suspensión de las clases presenciales en muchos colegios de Mendoza, debido al frío polar, lluvias y posibles nevadas que pueden haber durante el turno mañana de este miércoles 1 de julio.
Suspendieron las clases presenciales en Mendoza por el frío polar: las escuelas, departamentos y localidades afectadas
El frío extremo de este miércoles y las condiciones meteorológicas llevaron a que la Dirección General de Escuelas (DGE) decidiera suspender las clases presenciales en varios departamentos y localidades
No obstante, la medida tomada por la DGE no será para todos los colegios de la provincia y, por ahora, solamente afecta al turno mañana y no a todos los turnos, según un comunicado enviado por el organismo educativo.
Suspensión de clases: a qué escuelas afecta
La suspensión de clases presenciales decidida por la Dirección General de Escuelas alcanza a los colegios de todos los niveles y modalidades ubicados en los siguientes lugares:
- Tunuyán
- Tupungato
- San Carlos
- San Rafael
- General Alvear
- Malargüe
- Potrerillos (Luján de Cuyo)
- Uspallata (Las Heras)
Desde el gobierno aseguraron que la medida fue tomada luego de las recomendaciones hechas por Defensa Civil tras alertar sobre lluvias, nevadas, viento y temperaturas extremas, además de lo difícil que será transitar algunos caminos.
Los pronósticos meteorológicos, de hecho, alertan sobre temperaturas máximas de menos de cero grado para algunas de estas localidades, las que se acentuarán este jueves, cuando se espera más frío, aunque sin lluvia, ni nieve, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Igualmente, desde la DGE resaltaron que la suspensión de clases es solo en modalidad presencial y resaltaron que habrá clases virtuales a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. En cuanto al resto de la provincia, el órgano educativo aseguró que las condiciones meteorológicas no presentan ningún tipo de riesgo, por lo que las clases serán normales.