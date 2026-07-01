Suspendieron las clases presenciales en Mendoza por el frío polar: las escuelas, departamentos y localidades afectadas

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

San Rafael

General Alvear

Malargüe

Potrerillos (Luján de Cuyo)

Uspallata (Las Heras)

Desde el gobierno aseguraron que la medida fue tomada luego de las recomendaciones hechas por Defensa Civil tras alertar sobre lluvias, nevadas, viento y temperaturas extremas, además de lo difícil que será transitar algunos caminos.

Se suspendieron las clases en diversos departamentos y localidades de Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Los pronósticos meteorológicos, de hecho, alertan sobre temperaturas máximas de menos de cero grado para algunas de estas localidades, las que se acentuarán este jueves, cuando se espera más frío, aunque sin lluvia, ni nieve, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Igualmente, desde la DGE resaltaron que la suspensión de clases es solo en modalidad presencial y resaltaron que habrá clases virtuales a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. En cuanto al resto de la provincia, el órgano educativo aseguró que las condiciones meteorológicas no presentan ningún tipo de riesgo, por lo que las clases serán normales.