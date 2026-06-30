Un drama asiático de 2 horas revoluciona Netflix con su impactante historia sobre inteligencia artificial

Se trata de la película Per aspera ad astra (Sueños galácticos), dirigida por Han Yan y de apenas 1 hora y 51 minutos. Para los amantes de las producciones asiáticas, esta es una gran opción para ver en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Per aspera ad astra

La sinopsis oficial de Netflix sobre la nueva película Per aspera ad astra versa: "Un sistema de IA sumerge a los pasajeros de una nave interestelar en un mundo onírico.Pero cuando surge una crisis, un técnico debe introducirse en sus sueños para salvarlos".