El pasado sábado, 27 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una producción china que promete arrasar en el catálogo. Es que llega con una historia de acción futurista que gira en torno a la Inteligencia Artificial.
Un drama asiático de 2 horas revoluciona Netflix con su impactante historia sobre inteligencia artificial
Es un drama chino que acaba de estrenar en Netflix y brilla entre las mejores series y películas de la plataforma
Se trata de la película Per aspera ad astra (Sueños galácticos), dirigida por Han Yan y de apenas 1 hora y 51 minutos. Para los amantes de las producciones asiáticas, esta es una gran opción para ver en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Per aspera ad astra
La sinopsis oficial de Netflix sobre la nueva película Per aspera ad astra versa: "Un sistema de IA sumerge a los pasajeros de una nave interestelar en un mundo onírico.Pero cuando surge una crisis, un técnico debe introducirse en sus sueños para salvarlos".
Ambientada en un futuro cercano, la historia gira en torno al surgimiento de la tecnología de realidad onírica “Good Dreams”, que permite a las personas hacer todo lo que deseen dentro de sus propios sueños creados por ellos mismos. Sin embargo, una crisis provocada por estos sueños comienza a desarrollarse en silencio.
Netflix: tráiler de la película Per aspera ad astra
Reparto de Per aspera ad astra, película de Netflix
- Dylan Wang como Xu Tianbiao
- Victoria Song como Li Simeng
- Zu Feng como Lao Bai
- Luo Haiqiong como Simeng's Mom
- Wang Duo como Ge Yang
Dónde ver la película Per aspera ad astra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Per aspera ad astra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Per aspera ad astra se puede ver en Netflix.
- España: la película Per aspera ad astra se puede ver en Netflix.