Netflix es furor con la serie de Estados Unidos de 6 capítulos basada en hechos reales

El 21 de diciembre de 1988, un Boeing 747 de la compañía estadounidense Pan Am realizaba el vuelo regular 103 que cubría una ruta entre Frankfurt y Detroit fue objetivo de un atentado terrorista que provocó que el aparato explotara en al aire poco después de haber despegado de una primera escala en Londres cayendo sus restos sobre la ciudad escocesa de Lockerbie y provocando la muerte de las 259 personas que viajaban en el aparato además de la de otras 11 en tierra.

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El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre la localidad escocesa de Lockerbie y acabó con la vida de 270 personas.