Netflix tiene los mejores contenidos del mundo del streaming, como esta serie de Estados Unidos de solo 6 capítulos basad en hechos reales, se trata de Bomba en Pan Am 103.
Netflix es furor con la serie de Estados Unidos de 6 capítulos basada en hechos reales
Netflix tiene los mejores contenidos del mundo del streaming, como esta serie de Estados Unidos de solo 6 capítulos basad en hechos reales
El 21 de diciembre de 1988, un Boeing 747 de la compañía estadounidense Pan Am realizaba el vuelo regular 103 que cubría una ruta entre Frankfurt y Detroit fue objetivo de un atentado terrorista que provocó que el aparato explotara en al aire poco después de haber despegado de una primera escala en Londres cayendo sus restos sobre la ciudad escocesa de Lockerbie y provocando la muerte de las 259 personas que viajaban en el aparato además de la de otras 11 en tierra.
Netflix: de qué trata la serie Bomba en el Pan Am 103
El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre la localidad escocesa de Lockerbie y acabó con la vida de 270 personas.
El accidente generó la mayor investigación por asesinato en la historia de la policía escocesa: la del atentado terrorista con más muertes ocurrido en suelo británico.
Basada en el testimonio de los que lo vivieron en primera persona, se cuenta el relato de la colaboración entre las autoridades escocesas y los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, y de la lucha de las familias por la justicia.
Netflix: reparto de la serie Bomba en el Pan Am 103
- Connor Swindells en la piel del detective Ed McCusker
- Patrick J. Adams como el agente del FBI Dick Marquise
- Merritt Wever como Kathryn Turman
- Eddie Marsan
- Tony Curran
- Peter Mullan
Tráiler de la serie Bomba en el Pan Am 103
Dónde ver la serie Bomba en el Pan Am 103, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bomba en el Pan Am 103 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bomba en el Pan Am 103 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bomba en el Pan Am 103 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: serie de 6 capítulos basada en hechos reales sobre el atentado del vuelo 103 de Pan Am.
- Trama: la serie narra la investigación del atentado terrorista de 1988 que causó la explosión del avión sobre Lockerbie.