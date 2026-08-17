La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma la atención en sucursales y la acreditación de fondos bancarios desde este martes 18 de agosto de 2026 luego del feriado nacional del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).
Pagos de ANSES: cómo queda el calendario post feriado del lunes 17 de agosto
A raíz del feriado nacional del lunes 17 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social reanuda su cronograma de acreditaciones a partir del martes 18. El detalle de las fechas de pago
Al interrumpirse la actividad en entidades financieras y en la administración pública durante la jornada festiva, el esquema de depósitos se retoma formalmente el martes 18 de agosto y se desplegará de manera continua hasta el viernes 21.
Cronograma de pagos de ANSES del 18 al 21 de agosto
La distribución de los fondos para las distintas prestaciones sociales de ANSES se ejecutará según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto.
Asignaciones de pago único de ANSES
Para aquellas prestaciones de liquidación masiva o de pago único de ANSES, los fondos permanecen disponibles en las cuentas bancarias hasta la segunda semana del mes próximo:
- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI perciben sus haberes desde el 11 de agosto y tienen plazo de cobro habilitado hasta el 11 de septiembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI cobran desde el 11 de agosto con fecha límite hasta el 11 de septiembre.
En pocas palabras
- ANSES reanuda pagos: El cronograma de acreditaciones bancarias se retoma el martes 18 de agosto post feriado.
- Fechas clave: Los pagos se extenderán desde el martes 18 hasta el viernes 21 de agosto, según terminación de DNI.
- Diferentes prestaciones: El calendario abarca jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones por prenatal.