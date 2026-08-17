Pagos de ANSES: cómo queda el calendario post feriado del lunes 17 de agosto

Al interrumpirse la actividad en entidades financieras y en la administración pública durante la jornada festiva, el esquema de depósitos se retoma formalmente el martes 18 de agosto y se desplegará de manera continua hasta el viernes 21.

Cronograma de pagos de ANSES del 18 al 21 de agosto

La distribución de los fondos para las distintas prestaciones sociales de ANSES se ejecutará según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la siguiente manera: