Jubilaciones de ANSES en octubre: montos confirmados, haber mínimo y el cobro en mano

Junto a la suba en los haberes básicos, se ratificó la liquidación del refuerzo previsional de $70.000, lo que fija un nuevo piso de cobro en mano para quienes perciben el haber mínimo.

Escala oficial de ANSES para octubre: haberes mínimos, PUAM y PNC

Con la aplicación del reajuste del 1,66% y la incorporación del bono adicional, las distintas asignaciones previsionales quedan conformadas por los siguientes valores netos: