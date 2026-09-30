Jubilaciones de ANSES en octubre: montos confirmados, haber mínimo y el cobro en mano

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la nueva escala de ingresos que percibirán los jubilados y pensionados durante el mes de octubre de 2026. A partir de la fórmula de movilidad que ajusta los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, las prestaciones del sistema previsional experimentarán un incremento del 1,66%, porcentaje calculado con precisión técnica sobre el registro inflacionario de agosto.
Junto a la suba en los haberes básicos, se ratificó la liquidación del refuerzo previsional de $70.000, lo que fija un nuevo piso de cobro en mano para quienes perciben el haber mínimo.
Escala oficial de ANSES para octubre: haberes mínimos, PUAM y PNC
Con la aplicación del reajuste del 1,66% y la incorporación del bono adicional, las distintas asignaciones previsionales quedan conformadas por los siguientes valores netos:
- Jubilación mínima: El haber básico se posiciona en $435.748,51, alcanzando un total de $505.748,51 en mano al sumar el bono de $70.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber asciende a $348.598,80, elevándose a $418.598,80 finales con el refuerzo.
- Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): La prestación básica pasa a ser de $305.023,95, totalizando $375.023,95 con la acreditación del bono.
- Jubilación máxima: El techo del escalafón previsional sin bono alcanza los $2.932.174,86.
Cómo se liquida el bono de $70.000 y quiénes cobran el adicional
El refuerzo de $70.000 mantendrá su monto nominal congelado y se depositará de forma automática en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro asignada por el calendario de la ANSES. Su distribución sigue tres esquemas específicos:
- Cobro íntegro: Se liquida en su totalidad a los titulares que perciben la jubilación mínima, la PUAM o las PNC por invalidez y vejez.
- Pago proporcional: Quienes cobren un haber ajustado superior a $435.748,51 pero inferior al tope de $505.748,51 recibirán un proporcional hasta completar esa suma máxima.
- Exclusión: Aquellas jubilaciones e ingresos previsionales que superen los $505.748,51 quedan excluidas del cobro del bono.
Guía rápida para tramitar la jubilación en ANSES
Aquellas personas que hayan alcanzado la edad requerida y reúnan los 30 años de aportes previsionales pueden dar inicio al trámite de retiro a través de la plataforma de la ANSES:
- Revisión de aportes: Acceder a la web Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, e ingresar a la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral para verificar que todos los años trabajados estén debidamente asentados.
- Documentación de respaldo: Si existen períodos no registrados, presentar certificados de servicio, recibos de sueldo antiguos, carnets de obra social o Declaración Jurada junto al Formulario 6.18 de solicitud.
- Turno presencial: Solicitar un turno digital en la web del organismo y concurrir a la Unidad de Atención Integral (UDAI) asignada portando el DNI original.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Actualización mensual del 1,66% en jubilaciones y pensiones.
- Montos confirmados: Mínima en $435.748,51 y suma final con bono de $505.748,51.
- Refuerzo de $70.000: Se liquida a quienes cobran hasta $505.748,51.