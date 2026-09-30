Ni vinagre ni bicarbonato: el elemento recomendado por especialistas en limpieza para lavar las sábanas

Si bien el bicarbonato cumple un rol fundamental a la hora de neutralizar los malos olores y el vinagre de limpieza actúa eficazmente retirando los restos acumulados de jabón o suavizante convencional en los tejidos, la verdadera clave para potenciar los beneficios del lavado en sábanas blancas radica en incorporar el percarbonato de sodio.

El secreto atrás de los resultados

Uno de los mayores dolores de cabeza en el mantenimiento doméstico es lograr que las sábanas recuperen su blancura tras semanas de uso continuo.

El uso excesivo de suavizantes tradicionales suele dejar una película invisible en los hilos que opaca la tela y retiene partículas de sudor. Frente a esto, los profesionales recomiendan modificar ciertos hábitos dentro de la rutina de limpieza: