Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este miércoles 30 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Por qué el 30 de septiembre quedó en la historia del mundo y de Argentina: qué pasó
En las efemérides del 30 de septiembre sobresalen algunos hechos que ocurrieron un día como hoy y que cambiaron el mundo
El 30 de septiembre es el ducentésimo septuagésimo tercer día del año y el ducentésimo septuagésimo cuarto en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Es decir, quedan 92 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Qué pasó un día como hoy según las efemérides
En esta ocasión hay 3 acontecimientos internacionales que marcan este 30 de septiembre. Se celebra el Día Internacional de la Traducción tras ser establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el Día Internacional de Concienciación sobre la distrofia muscular de cinturas y el Día Internacional del pódcast, un nuevo medio de comunicación y creación de contenidos.
En Argentina es el Día Nacional del Guardabosques en recuerdo de la creación de la primera estructura orgánica e institucional destinada al control y protección de los parques nacionales, establecida por la Ley N.º 12.103. Y además ocurrieron otros hechos a lo largo de los años que marcaron cada calendario con un antes y un después:
- En 2020, a los 88 años, muere en Mendoza el caricaturista Joaquín Lavado, conocido por su seudónimo Quino, uno de los más grandes dibujantes argentinos y el creador de la legendaria historieta Mafalda que revolucionó al humor gráfico y alcanzó fama en todo el mundo.
- Nace en Buenos Aires el abogado, historiador, compositor y periodista Félix Peña.
- Nace en la ciudad santafesina de Rosario el actor José “Pepe” Novoa, de extensa trayectoria en teatro, cine y televisión.
- Nace la actriz, guionista y comediante estadounidense Fran Drescher, famosa por su papel en “La Niñera”.
- El 30 de septiembre de 1960, la cadena estadounidense ABC emite por primera vez la serie de dibujos animados Los Picapiedra.
- Según las efemérides, un día como hoy llegan a Rosario los restos del exgobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas repatriados desde el cementerio inglés de Southampton.
- Muere en Buenos Aires el piloto de automovilismo Luis Rubén Di Palma, multicampeón de Turismo Carretera.
En pocas palabras
- Efemérides destacadas: el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción y el Día Internacional del Pódcast.
- Hitos en Argentina: se conmemora el Día Nacional del Guardabosques y la muerte de Quino.
- Cultura pop: se recuerda el primer episodio de Los Picapiedra y el nacimiento de Fran Drescher.