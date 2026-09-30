Por qué el 30 de septiembre quedó en la historia del mundo y de Argentina: qué pasó

El 30 de septiembre es el ducentésimo septuagésimo tercer día del año y el ducentésimo septuagésimo cuarto en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Es decir, quedan 92 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Qué pasó un día como hoy según las efemérides

Hoy es el día Internacional de la Traducción.

En esta ocasión hay 3 acontecimientos internacionales que marcan este 30 de septiembre. Se celebra el Día Internacional de la Traducción tras ser establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el Día Internacional de Concienciación sobre la distrofia muscular de cinturas y el Día Internacional del pódcast, un nuevo medio de comunicación y creación de contenidos.