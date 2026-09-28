Las 5 conmemoraciones argentinas que se celebran hoy 28 de septiembre

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este lunes 28 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
El 28 de septiembre es el ducentésimo septuagésimo primer día del año en el calendario gregoriano y ducentésimo septuagésimo segundo en los años bisiestos. Según el calendario, a partir de este día quedan 94 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Las conmemoraciones argentinas más importantes para hoy 28 de septiembre
Gracias a la Asociación Argentina de Microbiología, en 1986, en conmemoración del fallecimiento de Louis Pasteur, ocurrido el 28 de septiembre de 1895, este lunes es el Día del Microbiólogo.
El Día del Rector también se celebra en esta fecha porque se recuerda la renuncia de Luis Posse al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, presentada el 28 de septiembre de 1930, tras la intervención de la institución ocurrida luego del golpe de Estado de 1930.
A su vez, en Corrientes se celebra el Día Provincial de la Lengua Guaraní, establecido por la Ley Provincial N.º 6176, sancionada en 2012, para promover la valoración, difusión y preservación de la lengua guaraní.
Este mismo día, pero del año 2010, muere en Buenos Aires, a los 36 años, la actriz y cantante Romina Yan quien alcanzó gran popularidad con su papel protagónico en la exitosa tira televisiva "Chiquititas". Respecto a otros hechos clave que ocurrieron en Argentina, se recuerda la "Masacre de Patagones" después de que un alumno disparara un arma contra sus compañeros, matando a tres de ellos e hiriendo a cinco.
Las efemérides mundiales de este lunes
- Para destacar el valor del periodismo, hoy se celebra el Día Mundial de las Noticias.
- Es el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro.
- Día Internacional del Acceso Universal a la Información para destacar la importancia del acceso a ella.
- Día Mundial contra la Rabia a raíz del aniversario del fallecimiento de Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad.
- Es el Día Internacional del Síndrome de Arnold-Chiari, una malformación que afecta la unión entre el cerebro y la médula espinal.
En pocas palabras
- Efemérides destacadas: se conmemoran 3 fechas importantes en Argentina este 28 de septiembre.
- Día del Microbiólogo: se celebra en conmemoración del fallecimiento de Louis Pasteur.
- Conmemoraciones nacionales: se recuerda el Día del Rector, el Día Provincial de la Lengua Guaraní y la muerte de Romina Yan.