Las 5 conmemoraciones argentinas que se celebran hoy 28 de septiembre

El Día del Rector también se celebra en esta fecha porque se recuerda la renuncia de Luis Posse al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, presentada el 28 de septiembre de 1930, tras la intervención de la institución ocurrida luego del golpe de Estado de 1930.

A su vez, en Corrientes se celebra el Día Provincial de la Lengua Guaraní, establecido por la Ley Provincial N.º 6176, sancionada en 2012, para promover la valoración, difusión y preservación de la lengua guaraní.

Hoy es el Día Mundial de las Noticias y contra la rabia en animales.

Este mismo día, pero del año 2010, muere en Buenos Aires, a los 36 años, la actriz y cantante Romina Yan quien alcanzó gran popularidad con su papel protagónico en la exitosa tira televisiva "Chiquititas". Respecto a otros hechos clave que ocurrieron en Argentina, se recuerda la "Masacre de Patagones" después de que un alumno disparara un arma contra sus compañeros, matando a tres de ellos e hiriendo a cinco.

Las efemérides mundiales de este lunes