Tres cosas que pasaron en Argentina un día como hoy y una fecha que se celebra, según las efemérides

El 26 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo noveno día del año y el ducentésimo septuagésimo en los años bisiestos, según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 96 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Tres cosas que pasaron en Argentina un día como hoy y una fecha que se celebra

Empleado de comercio.

En las efemérides del 26 de septiembre sobresale una serie de hechos que ocurrieron un día como hoy en Argentina. Entre ellos se destaca el Día del Empleado de Comercio, que rememoró el día en que se sancionó la Ley 11.729, la cual otorgó derechos laborales fundamentales para los trabajadores del sector mercantil. Además, se establece que este día los trabajadores no prestan labores.