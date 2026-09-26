Tres cosas que pasaron en Argentina un día como hoy y una fecha que se celebra, según las efemérides

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este sábado 26 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
El 26 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo noveno día del año y el ducentésimo septuagésimo en los años bisiestos, según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 96 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Tres cosas que pasaron en Argentina un día como hoy y una fecha que se celebra
En las efemérides del 26 de septiembre sobresale una serie de hechos que ocurrieron un día como hoy en Argentina. Entre ellos se destaca el Día del Empleado de Comercio, que rememoró el día en que se sancionó la Ley 11.729, la cual otorgó derechos laborales fundamentales para los trabajadores del sector mercantil. Además, se establece que este día los trabajadores no prestan labores.
Además, las efemérides señalan que un día como hoy nace en Buenos Aires Cosme Mariano Argerich, uno de los fundadores del Instituto Médico Militar. En 1820, la Junta de Representantes elige al general Martín Rodríguez gobernador de Buenos Aires y un año después, el general José de San Martín ordena al almirante Lord Cochrane abandonar inmediatamente los puertos del Perú, instándolo a que devolviera el dinero que se había incautado.
Efemérides del 26 de septiembre: qué pasó en el mundo
El 26 de septiembre es una fecha significativa en la historia mundial, marcada por eventos que han dejado una huella perdurable, entre ellos:
- Se recuerda el Día Mundial de la Salud Ambiental conmemorado hoy para destacar su importancia y la labor destinada a reducir los riesgos ambientales que afectan a las comunidades.
- Se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción para promover el acceso a información y servicios de anticoncepción y favorecer decisiones informadas sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar.
- Es el Día Mundial del Casuario, las aves no voladoras que habitan en las selvas tropicales.
- Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 68/32 de 2013.
- Es el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes orientado a promover el acceso de adolescentes y jóvenes a información sobre salud sexual y reproductiva, planificación familiar y métodos anticonceptivos.
- Día Interamericano de las Relaciones Públicas.
- Día Europeo de las Lenguas para fomentar el aprendizaje de idiomas.
En pocas palabras
- Efemérides: el 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio en Argentina.
- Acontecimientos: nacimiento de Cosme Mariano Argerich y elección de Martín Rodríguez como gobernador de Buenos Aires.
- Celebraciones Mundiales: se recuerda el Día Mundial de la Salud Ambiental y el Día Mundial de la Anticoncepción.