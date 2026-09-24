Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de septiembre

El 24 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo séptimo día del año y el ducentésimo sexagésimo octavo en los años bisiestos, según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 98 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

24 de septiembre y los hechos más importantes que se conmemoran hoy

Algunas de las conmemoraciones más importantes de este 24 de septiembre.

Este día hay cuatro conmemoraciones importantes a nivel mundial. Es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, dedicado a promover la investigación oncológica y destacar su importancia en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Asimismo, es el Día Mundial contra el Cáncer de Tiroides.