Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este jueves 24 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de septiembre
Este jueves 24 de septiembre se celebran y conmemoran momentos muy importantes según las efemérides. Te contamos cuáles
El 24 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo séptimo día del año y el ducentésimo sexagésimo octavo en los años bisiestos, según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 98 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
24 de septiembre y los hechos más importantes que se conmemoran hoy
Este día hay cuatro conmemoraciones importantes a nivel mundial. Es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, dedicado a promover la investigación oncológica y destacar su importancia en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Asimismo, es el Día Mundial contra el Cáncer de Tiroides.
Por otro lado, es el Día Mundial contra las Patentes de Software, fecha promovida para concientizar sobre las implicaciones de las patentes de software.
También es el Día Mundial del Gorila para dedicarle conocimiento a la conservación de los gorilas y sus hábitats. La fecha recuerda la fundación en 1967 del Centro de Investigación Karisoke por la primatóloga Dian Fossey.
Otras de las efemérides más destacadas de este 24 de septiembre son:
- Día del Colectivero: se recuerda el día en que un grupo de taxistas comenzó a realizar viajes compartidos con varios pasajeros.
- Día del Trabajador de la Industria Química y Petroquímica: conmemora la fundación, el 24 de septiembre de 1950, de la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas.
- Un día como hoy de 1812 el Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, libra la batalla de Tucumán contra las tropas españolas.
- Desde el 24 de septiembre de 1869 se usa por primera vez el término 'Black Friday'.
- Nace en Buenos Aires el médico pediatra y profesor universitario Juan Pedro Garrahan.
- Nace en Buenos Aires la cantante de tango y folclore Amelita Baltar.
- En 1941 nace en EEUU la cantante, compositora y fotógrafa estadounidense Linda McCartney.
- Nace en Buenos Aires la locutora y conductora de radio y televisión Elizabeth Vernaci.
- En 2015 mueren al menos 800 personas y otras 900 resultan heridas en una huida desatada en la localidad de Mina.
- En 2023 la NASA logra traer a la Tierra una muestra de un asteroide, por primera vez en su historia.
En pocas palabras
- Hoy 24 de septiembre: se conmemoran el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el Día Mundial contra el Cáncer de Tiroides y el Día Mundial contra las Patentes de Software.
- Efemérides destacadas: se recuerda la Batalla de Tucumán (1812) y el primer uso del término 'Black Friday' (1869).
- Eventos recientes: la NASA trajo una muestra de asteroide en 2023, y en 2015 ocurrió una estampida fatal en Mina.