Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este miércoles 23 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides del 23 de septiembre: qué pasó un día como hoy
Este miércoles 23 de septiembre se celebran y conmemoran momentos muy importantes según las efemérides. Te contamos cuáles
El 23 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo sexto día del año y el ducentésimo sexagésimo séptimo en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 99 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
23 de septiembre y los hechos más importantes que se conmemoran hoy
A nivel internacional, este día tiene 3 conmemoraciones fundamentales. Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas establecido en 1999 para concienciar sobre la explotación sexual y la trata de personas. Dentro del ámbito se recuerda este 2 de septiembre como el Día de la Visibilidad Bisexual para aumentar su reconocimiento y concienciar sobre la bifobia y la invisibilización de las personas bisexuales.
Por último y no menos importante, es el Día Internacional de las Lenguas de Señas tras ser proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 72/161. La fecha se refiere a la creación de la Federación Mundial de Sordos en 1951 y promueve el reconocimiento de las lenguas de señas y los derechos de las personas sordas.
Otras de los hechos más destacados en esta efeméride son:
- Día de las Bibliotecas Populares.
- Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer establecido por la Ley 24.785 en recuerdo de la promulgación, el 23 de septiembre de 1947, de la Ley 13.010 de sufragio femenino
- Día del Politólogo en coincidencia con el nacimiento de Mariano Moreno, uno de los primeros pensadores políticos argentinos.
- Día de la Especialidad Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina establecida en 2013.
- Según las efemérides, un día como hoy en 1850 muere el militar y estadista José Gervasio Artigas.
- Muere en Chile el poeta y político chileno Pablo Neruda.
- Hoy, pero de 1988 nace en la ciudad bonaerense de Tandil el tenista Juan Manuel del Potro.
- En el año 1939 muere en Londres, a los 83 años de edad, el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud.
En pocas palabras
- 23 de septiembre: se conmemoran efemérides importantes a nivel nacional e internacional.
- Día contra la Explotación Sexual: se recuerda la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas.
- Día de las Lenguas de Señas: se promueve el reconocimiento de las lenguas de señas y los derechos de las personas sordas.