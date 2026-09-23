Efemérides del 23 de septiembre: qué pasó un día como hoy

El 23 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo sexto día del año y el ducentésimo sexagésimo séptimo en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 99 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

23 de septiembre y los hechos más importantes que se conmemoran hoy

En 1913 se promulgó en Argentina la "Ley Palacios", la primera norma legal en el mundo en penalizar la trata de personas con fines de explotación sexual y proteger a menores.

A nivel internacional, este día tiene 3 conmemoraciones fundamentales. Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas establecido en 1999 para concienciar sobre la explotación sexual y la trata de personas. Dentro del ámbito se recuerda este 2 de septiembre como el Día de la Visibilidad Bisexual para aumentar su reconocimiento y concienciar sobre la bifobia y la invisibilización de las personas bisexuales.