Efemérides 20 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy se festeja a la paella.

Es el Día Mundial de la Paella, uno de los platos más representativos de la gastronomía valenciana y además, es el Día Internacional del Deporte Universitario proclamado por la Unesco y celebrado en esta fecha para destacar el papel del deporte en las instituciones de educación superior y promover la actividad física y los valores asociados al deporte.

En Argentina se celebra el Día Nacional del Jubilado en recuerdo de la sanción de la Ley n.º 4.349, que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado.

A su vez, es el Día Nacional del Caballo con el objetivo de reconocer la presencia y su importancia histórica en la organización histórica, económica y deportiva de la Argentina. Por último, el amor también tiene su celebración y este 20 de septiembre es el Día de los Novios.

Otros hechos importantes de las efemérides de este día son:

Un día, como hoy, Cerati dijo su famosa frase en el último recital junto a Soda Stereo y se entregaron los informes de "Nunca más".