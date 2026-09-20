Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este domingo 20 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides 20 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Según las efemérides, esta fecha en el calendario es protagonista de miles de hechos y conmemoraciones importantes
Este día es el ducentésimo sexagésimo tercer día del año y el ducentésimo sexagésimo cuarto en los años bisiestos de acuerdo con el calendario gregoriano. Es decir, quedan 102 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
¿Qué hechos se conmemoran el 20 de septiembre?
A nivel mundial e internacional se festejan varias celebraciones. Primero, es el Día Mundial de la Limpieza, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrarse anualmente el 20 de septiembre para promover iniciativas de limpieza y concienciación sobre la gestión sostenible de los residuos.
Es el Día Mundial de la Paella, uno de los platos más representativos de la gastronomía valenciana y además, es el Día Internacional del Deporte Universitario proclamado por la Unesco y celebrado en esta fecha para destacar el papel del deporte en las instituciones de educación superior y promover la actividad física y los valores asociados al deporte.
En Argentina se celebra el Día Nacional del Jubilado en recuerdo de la sanción de la Ley n.º 4.349, que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para funcionarios, empleados y agentes civiles del Estado.
A su vez, es el Día Nacional del Caballo con el objetivo de reconocer la presencia y su importancia histórica en la organización histórica, económica y deportiva de la Argentina. Por último, el amor también tiene su celebración y este 20 de septiembre es el Día de los Novios.
Otros hechos importantes de las efemérides de este día son:
- Se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento.
- En 1880 la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República.
- En 1920 se inaugura en la plaza central de Resistencia como homenaje a los inmigrantes desembarcados en el puerto de San Fernando.
- Según las efemérides históricas, un día como hoy se disputó el primer Superclásico de la era profesional: Boca y River.
- En 1946 se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes.
- Nace el escritor estadounidense George R. R. Martin.
- Un día como hoy Jorge Luis Borges y Gerardo Diego reciben el Premio de Literatura Castellana Miguel de Cervantes.
- La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas entrega al presidente Raúl Alfonsín el informe Nunca Más.
- En 1997 Soda Stereo realiza su recital de despedida.
En pocas palabras
- Efemérides 20 de septiembre: el calendario conmemora diversos hechos y celebraciones mundiales y nacionales.
- Celebraciones destacadas: se celebra el Día Mundial de la Limpieza, de la Paella y del Deporte Universitario.
- Conmemoraciones argentinas: se festeja el Día Nacional del Jubilado, del Caballo y de los Novios.