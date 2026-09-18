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Qué pasó un 18 de septiembre según las efemérides

En las efemérides del 18 de septiembre se destacan algunos hechos que ocurrieron un día como hoy a nivel nacional, internacional y mundial

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Qué pasó un 18 de septiembre según las efemérides

Qué pasó un 18 de septiembre según las efemérides

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este viernes 18 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.

El 18 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo primer día del año en el calendario gregoriano y el 262.º en los años bisiestos. Es decir, quedan 104 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Qué se conmemora este 18 de septiembre

A nivel mundo hay 4 celebraciones importantes. Primero, el Día Mundial de la Quiropraxia, el Día Mundial de la Ética Médica y el Día Mundial del Bambú. También se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Pitt-Hopkins, una extraña enfermedad caracterizada por un trastorno del desarrollo neurológico, retraso mental y retraso en el desarrollo.

El D&iacute;a Mundial de la Quiropraxia se celebra cada a&ntilde;o el 18 de septiembre para difundir su importancia para el sistema neuromusculoesquel&eacute;tico.

El Día Mundial de la Quiropraxia se celebra cada año el 18 de septiembre para difundir su importancia para el sistema neuromusculoesquelético.

Internacionalmente, este viernes tiene un importante lugar en el calendario el Día Internacional del Control del Agua, el Día Internacional de la Igualdad Salarial y el Día Internacional del Ventilador.

En Argentina se celebra el Día del bajista para reconocer a esos músicos que, aunque muchas veces permanecen en segundo plano, son fundamentales para que una banda suene con fuerza y cohesión.

Otras de las efemérides más importantes son:

Un d&iacute;a como hoy en 1924 se fund&oacute; la Biblioteca para ciegos destinada a promover la inclusi&oacute;n en la comunidad a partir de proyectos e iniciativas culturales.

Un día como hoy en 1924 se fundó la Biblioteca para ciegos destinada a promover la inclusión en la comunidad a partir de proyectos e iniciativas culturales.

  • Un día como hoy de 1851 comienza a circular el periódico New York Times.
  • En 1854 nace en Luján, Buenos Aires, el naturalista y paleontólogo Florentino Ameghino.
  • En 1887 tiene lugar el nacimiento de Armando Discépolo. Dramaturgo y director de teatro.
  • En 1924 se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos.
  • Un 18 de septiembre de 1931 se estrena Peludópolis, la primera película argentina de dibujos animados, realizada en blanco y negro.
  • En 1851 nace en EEUU el músico, compositor y bajista Dee Dee Ramone.
  • En 1983 muere en Buenos Aires la actriz María Esther Podestá.

En pocas palabras

  • Efemérides destacadas: el 18 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Quiropraxia, Ética Médica y Bambú.
  • Celebraciones internacionales: se recuerdan el Día Internacional del Control del Agua, la Igualdad Salarial y el Ventilador.
  • Acontecimientos históricos: en Argentina, se celebra el Día del Bajista y se recuerda el nacimiento de Florentino Ameghino.
Resumen generado por Thinkindot AI

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