Qué pasó un 18 de septiembre según las efemérides

El 18 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo primer día del año en el calendario gregoriano y el 262.º en los años bisiestos. Es decir, quedan 104 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Qué se conmemora este 18 de septiembre

A nivel mundo hay 4 celebraciones importantes. Primero, el Día Mundial de la Quiropraxia, el Día Mundial de la Ética Médica y el Día Mundial del Bambú. También se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Pitt-Hopkins, una extraña enfermedad caracterizada por un trastorno del desarrollo neurológico, retraso mental y retraso en el desarrollo.