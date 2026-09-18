Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este viernes 18 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Qué pasó un 18 de septiembre según las efemérides
En las efemérides del 18 de septiembre se destacan algunos hechos que ocurrieron un día como hoy a nivel nacional, internacional y mundial
El 18 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo primer día del año en el calendario gregoriano y el 262.º en los años bisiestos. Es decir, quedan 104 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Qué se conmemora este 18 de septiembre
A nivel mundo hay 4 celebraciones importantes. Primero, el Día Mundial de la Quiropraxia, el Día Mundial de la Ética Médica y el Día Mundial del Bambú. También se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Pitt-Hopkins, una extraña enfermedad caracterizada por un trastorno del desarrollo neurológico, retraso mental y retraso en el desarrollo.
Internacionalmente, este viernes tiene un importante lugar en el calendario el Día Internacional del Control del Agua, el Día Internacional de la Igualdad Salarial y el Día Internacional del Ventilador.
En Argentina se celebra el Día del bajista para reconocer a esos músicos que, aunque muchas veces permanecen en segundo plano, son fundamentales para que una banda suene con fuerza y cohesión.
Otras de las efemérides más importantes son:
- Un día como hoy de 1851 comienza a circular el periódico New York Times.
- En 1854 nace en Luján, Buenos Aires, el naturalista y paleontólogo Florentino Ameghino.
- En 1887 tiene lugar el nacimiento de Armando Discépolo. Dramaturgo y director de teatro.
- En 1924 se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos.
- Un 18 de septiembre de 1931 se estrena Peludópolis, la primera película argentina de dibujos animados, realizada en blanco y negro.
- En 1851 nace en EEUU el músico, compositor y bajista Dee Dee Ramone.
- En 1983 muere en Buenos Aires la actriz María Esther Podestá.
En pocas palabras
- Efemérides destacadas: el 18 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Quiropraxia, Ética Médica y Bambú.
- Celebraciones internacionales: se recuerdan el Día Internacional del Control del Agua, la Igualdad Salarial y el Ventilador.
- Acontecimientos históricos: en Argentina, se celebra el Día del Bajista y se recuerda el nacimiento de Florentino Ameghino.