Efemérides 16 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Cada 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono impulsado por las Naciones Unidas.

Internacionalmente, es el Día de la Preservación de la Capa de Ozono proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para poder proteger la capa mediante la eliminación progresiva de las sustancias que la agotan.

También se conmemora el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista en alusión a la primera angioplastia coronaria y para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención y tratamiento. Por último, el Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur tiene lugar en esta fecha.

Qué otras efemérides tienen lugar este día

Han pasado 50 años desde La Noche de los Lápices, fecha reconocida por el secuestro, tortura y desaparición de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil durante la última dictadura militar.

Hoy hay algunos eventos que han dejado huella en el mundo y a lo largo de la historia se fueron estableciendo en el calendario de las efemérides marcando un antes y un después. Entre ellos se destaca: