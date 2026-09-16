Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este miércoles 16 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides 16 de septiembre: qué pasó un día como hoy
Esta fecha en el calendario marca los distintos hechos que se destacan en la Argentina y en el mundo. Te contamos los más importantes, según las efemérides
El 16 de septiembre es el ducentésimo quincuagésimo noveno día del año y el ducentésimo sexagésimo en los años bisiestos del calendario gregoriano. Es decir, quedan 106 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Los hechos más importantes que se conmemoran el 16 de septiembre
A nivel mundial, este miércoles se celebra el Día Mundial del Barbero con el objetivo de que distintos países utilicen su actividad profesional para recaudar fondos destinados a causas sociales y comunitarias.
Internacionalmente, es el Día de la Preservación de la Capa de Ozono proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para poder proteger la capa mediante la eliminación progresiva de las sustancias que la agotan.
También se conmemora el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista en alusión a la primera angioplastia coronaria y para concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención y tratamiento. Por último, el Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para el Sur tiene lugar en esta fecha.
Qué otras efemérides tienen lugar este día
Hoy hay algunos eventos que han dejado huella en el mundo y a lo largo de la historia se fueron estableciendo en el calendario de las efemérides marcando un antes y un después. Entre ellos se destaca:
- Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.
- Día Nacional de la Juventud.
- Un día como hoy el expresidente Juan Domingo Perón declaró al pato Deporte Nacional de la Argentina, que luego fue reconocido por la Ley 27.368 de 2017.
- En 1945 nace en la ciudad bonaerense de Caseros el músico y cantautor José Alberto Iglesias, popularmente conocido como "Tanguito".
- En 1955 comienza el golpe para derrocar a Perón
- 1965 nace en Buenos Aires la actriz y bailarina Cris Miró.
- En 1976 la dictadura militar secuestra en la ciudad de La Plata a seis adolescentes que reclamaban por el “boleto estudiantil”. Fue el comienzo de la llamada “Noche de los lápices”.
En pocas palabras
- Efemérides destacadas: El 16 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Barbero y el Día de la Preservación de la Capa de Ozono.
- Acontecimientos históricos: Se recuerda el Día Nacional de la Juventud y la declaración del pato como Deporte Nacional Argentino.
- Eventos relevantes: Se conmemora el inicio del golpe contra Perón y la