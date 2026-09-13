Qué se conmemora este 13 de septiembre según las efemérides

El 13 de septiembre es el ducentésimo quincuagésimo sexto día del año y el ducentésimo quincuagésimo séptimo en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Desde hoy quedan 109 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Las celebraciones más conocidas del 13 de septiembre

Hoy se celebra el día del chocolate.

Este domingo se conmemoran distintas celebraciones que distinguen la fecha. Es el Día Mundial de la Sepsis, una enfermedad que ocurre cuando la respuesta del organismo a una infección daña sus propios órganos y tejidos.