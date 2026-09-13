Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este domingo 13 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Qué se conmemora este 13 de septiembre según las efemérides
Esta fecha en el calendario marca los distintos hechos que se destacan en la Argentina y en el mundo. Te contamos los más importantes, según las efemérides
El 13 de septiembre es el ducentésimo quincuagésimo sexto día del año y el ducentésimo quincuagésimo séptimo en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Desde hoy quedan 109 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Las celebraciones más conocidas del 13 de septiembre
Este domingo se conmemoran distintas celebraciones que distinguen la fecha. Es el Día Mundial de la Sepsis, una enfermedad que ocurre cuando la respuesta del organismo a una infección daña sus propios órganos y tejidos.
Según las efemérides, también es el Día Internacional del Chocolate en conmemoración del escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, obra llevada al cine en 2005 dirigida por el estadounidense Tim Burton.
Un 13 de septiembre también habían nacido el empresario estadounidense Milton Hershey, el fundador de la Compañía de Chocolates Hershey's y el Día Mundial del Profesor de Natación.
Otras de las efemérides más destacadas
- En Argentina es el Día del Arma de Infantería.
- Hoy 13 de septiembre, es el Día del Bibliotecario para conmemorar la creación de la primera biblioteca pública del país.
- Es el Día del Organizador Profesional de Eventos.
- Se conmemora el Día del Zapatero o Día del Trabajador del Calzado.
- También es el Día del Bailarín de Folclore.
- Nace el exfutbolista y exentrenador Carlos Peucelle, subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Uruguay 1930.
- En 2007 en Nueva York la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- Un día como hoy Nueva York se establece como capital de los Estados Unidos.
En pocas palabras
- 13 de septiembre: Se conmemora el Día Mundial de la Sepsis y el Día Internacional del Chocolate.
- Efemérides destacadas: Celebración del Día del Arma de Infantería y Día del Bibliotecario en Argentina.
- Acontecimientos históricos: Nacimiento de Carlos Peucelle y adopción de la Declaración de la ONU sobre derechos indígenas.