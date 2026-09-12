El Niño 2026: un nuevo pronóstico anticipa el evento más fuerte en 70 años y lo que viene para la primavera

Con el inicio de la primavera llegarán las intensas lluvias, según la última actualización de El Niño.

Por qué hay que estar atentos: no todo es El Niño

Naranjo pidió cautela antes de atribuir cada cambio de tiempo actual al fenómeno. "El Niño es un gran forzante, que ya nos dio la primera señal de las nevadas en alta montaña", explicó, aunque aclaró que no todos los cambios que se sienten hoy en la atmósfera están necesariamente asociados a él. Según detalló, hay otras oscilaciones de gran escala —como la Oscilación del Atlántico Norte, el Modo Anular del Sur o distintos índices oceánicos— que también inciden sobre la temperatura y las precipitaciones.

"No se puede concluir que esto que estamos viviendo es Niño. Hay que esperar, hay que evaluar, hay que hacer un análisis mucho más minucioso", subrayó, y recomendó seguir de cerca los pronósticos oficiales antes que la intuición, refiriéndose al temporal de este viernes y sábado.

Aun así, fue clara respecto de la tendencia de fondo, que ya le enciende una señal de alarma personal: "Eso a mí me activa las alarmas, o sea, la alerta que tengo que prepararme para recibir mayor cantidad de precipitaciones", señaló.

Naranjo también recordó que ya existe evidencia histórica sobre el comportamiento de El Niño en la región: los años más intensos —2015-2016, además de los episodios de 1997 y 1990— dejaron impactos que podrían repetirse. En el invierno, la señal más clara suele ser un aumento de las nevadas en la alta montaña, algo que —según la meteoróloga— ya se está confirmando esta temporada.

El riesgo particular de las tormentas convectivas

Uno de los puntos que más preocupa a nivel local es el de las precipitaciones convectivas: tormentas breves pero muy violentas, con granizo y ráfagas de viento, capaces de generar inundaciones repentinas y daños a la producción agrícola en cuestión de minutos, como ya ocurrió a principios de este año.

Naranjo explicó que la señal para este tipo de tormentas es especialmente fuerte al inicio del verano en zonas como el Gran Mendoza, San Rafael, General Alvear, Malargüe y el este provincial. Durante el verano pleno la señal se atenúa, aunque eso no descarta que igualmente se produzcan tormentas severas. Sobre cómo se comportan, fue precisa: "No es que se nos va a inundar todo Mendoza con una tormenta. Las tormentas no tienen esa formación: se forman en una región y van afectando a medida que se van desplazando por ciertas localidades", detalló, para bajarle el tono a la idea de un desastre generalizado sin restarle gravedad al riesgo puntual.

Los expertos llaman a mantenerse informado de los pronósticos que van anticipando los escenarios de El Niño.

El respaldo internacional

La advertencia de Naranjo no es un dato aislado. La actualización más reciente a nivel internacional muestra que el Pacífico ecuatorial oriental viene registrando anomalías de temperatura superficial superiores a los 3 °C, una cifra que ubica a este episodio en un grupo muy reducido de eventos extremos. El índice Niño 3.4 —el de referencia para medir la intensidad— llegó a 1,8 °C en agosto, mientras que el Niño 1+2, el más cercano a Sudamérica, trepó a 3,4 °C.

Con ese respaldo, se calcula más de un 90% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad "muy fuerte" entre esta primavera y el próximo verano, y hasta un 75% de probabilidad de que se trate de un evento histórico, es decir, que supere los 2,5 °C en el índice trimestral de referencia desde 1950. La propia Naranjo lo había anticipado en esos términos: "Este Niño se está previendo que la intensificación sea histórica, o sea, que pase un poco más allá de lo que se ha registrado en los últimos años intensos".

Qué cambia con esta actualización

Naranjo destacó que las medidas de prevención que ya vienen tomando los municipios y gobiernos locales —desde la limpieza de acequias hasta la revisión de techos en los hogares— van en la dirección correcta, aunque aclaró que el escenario más catastrófico no es el único posible: el comportamiento final del fenómeno también depende de cómo evolucione la circulación atmosférica durante el verano, cuando la zona más castigada por las lluvias suele desplazarse hacia el litoral argentino, Uruguay y el sur de Brasil.

De todos modos, remarcó que la magnitud que se está proyectando para este episodio no tiene comparación reciente, motivo por el cual organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (dependiente de la ONU) están llamando a extremar las medidas de prevención en toda la región.

La recomendación de fondo

Tanto el pronóstico internacional como la lectura de Naranjo coinciden en un mismo mensaje: la tendencia hacia una primavera y un verano más lluviosos que lo habitual en Mendoza está confirmada, pero la forma concreta en que se manifestará —cuándo, dónde y con qué intensidad— seguirá dependiendo de los pronósticos de corto plazo. La próxima actualización oficial está prevista para el 8 de octubre, y hasta entonces las actualizaciones semanales seguirán marcando el pulso de un fenómeno que, según todos los indicios, recién está mostrando su primera fase.