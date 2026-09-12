Con 13 años construyó un negocio a partir del reciclaje de 1,5 millones de latas: recauda 22.000 dólares

El reciclaje fue ganando popularidad en el último tiempo y actualmente permite reciclar desechos, objetos sin uso, restaurar muebles e incluso crear un negocio. Tal como ocurrió con este niño quien, además de reciclar latas, ayuda al medio ambiente, a las personas y recauda dinero.
Esta inspiradora historia está impulsada por el deseo de ayudar a las familias que lo necesitan y cuidar el medio ambiente: este es el caso de Ryan, un niño de 13 años que decidió iniciar una acción comunitaria a partir del reciclaje.
Tiene 13 años y construyó un negocio a partir del reciclaje de 1,5 millones de latas: recauda 22.000 dólares
En Solihull, un municipio cercano a Birmingham, un adolescente de 13 años llamado Ryan Hulance es protagonista de un negocio de reciclaje que convierte la recolección de latas en un motor de ayuda y recaudación.
Aprovechando una huelga de empleados municipales que desencadenó una crisis de acumulación de basura en Birmingham, comenzó a pedirles a vecinos y locales que le guardaran sus latas vacías. Al principio almacenaba cientos de latas a la semana en el garaje de su casa y para reducir el volumen y ahorrar espacio, las aplastaba.
Junto con su familia, constituyó la empresa de interés comunitario We Can CIC (Community Interest Company) y gracias a los donantes, la familia obtuvo una máquina industrial para prensar aluminio, lo que les permitió procesar más cantidad de latas y vender el material a chatarrerías locales de forma más eficiente.
Mientras salía de la escuela y tenía tiempo libre, el niño de 13 años se dedicaba a la recolección, lo que se convirtió en una rutina de hasta 20 horas a la semana. En el transcurso de los últimos tres años, ha logrado reciclar cerca de 1,5 millones de latas, generando alrededor de USD 22.500 para causas benéficas.
Con el apoyo de su familia, el niño busca expandir la red a miles de colaboradores para superar la tonelada mensual procesada y convertir la iniciativa en un modelo aplicable a otras ciudades
Cómo reciclar latas desde casa
Las latas de uso diario sean de conservas o bebidas, suelen desecharse tras su uso, aunque pueden tener una segunda vida llena de utilidad. Para reciclarlas solo junta las latas que tengas a tu alcance, llevalas a un lugar donde te paguen por ellas o si no puedes darle un uso práctico en tu casa: macetas, portavelas, portalápices y miles de otras opciones.
En pocas palabras
- Ryan Hulance: Con 13 años, recaudó USD 22.500 reciclando 1,5 millones de latas de aluminio.
- Acción comunitaria: Su iniciativa beneficia a familias vulnerables y al medio ambiente.
- Expansión: Busca convertir su modelo de negocio en un ejemplo replicable en otras ciudades.