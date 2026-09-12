Con 13 años construyó un negocio a partir del reciclaje de 1,5 millones de latas: recauda 22.000 dólares

Aprovechando una huelga de empleados municipales que desencadenó una crisis de acumulación de basura en Birmingham, comenzó a pedirles a vecinos y locales que le guardaran sus latas vacías. Al principio almacenaba cientos de latas a la semana en el garaje de su casa y para reducir el volumen y ahorrar espacio, las aplastaba.

Junto con su familia, constituyó la empresa de interés comunitario We Can CIC (Community Interest Company) y gracias a los donantes, la familia obtuvo una máquina industrial para prensar aluminio, lo que les permitió procesar más cantidad de latas y vender el material a chatarrerías locales de forma más eficiente.

El proyecto de reciclaje de latas de Ryan Hulance nació durante la huelga de empleados municipales.

Mientras salía de la escuela y tenía tiempo libre, el niño de 13 años se dedicaba a la recolección, lo que se convirtió en una rutina de hasta 20 horas a la semana. En el transcurso de los últimos tres años, ha logrado reciclar cerca de 1,5 millones de latas, generando alrededor de USD 22.500 para causas benéficas.

Con el apoyo de su familia, el niño busca expandir la red a miles de colaboradores para superar la tonelada mensual procesada y convertir la iniciativa en un modelo aplicable a otras ciudades

Cómo reciclar latas desde casa

Las latas de uso diario sean de conservas o bebidas, suelen desecharse tras su uso, aunque pueden tener una segunda vida llena de utilidad. Para reciclarlas solo junta las latas que tengas a tu alcance, llevalas a un lugar donde te paguen por ellas o si no puedes darle un uso práctico en tu casa: macetas, portavelas, portalápices y miles de otras opciones.