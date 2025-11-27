Reciclaje: guardá las latas de atún o picadillo vacías y transformalas en estas 3 maravillosas ideas DIY

Si te apasiona el reciclaje, seguramente tendrás guardadas varias latas de atún o picadillo vacías. Estos pequeños envases, lavados y desinfectados correctamente, nos pueden servir para crear maravillosas ideas DIY, tanto para el orden como para la decoración del hogar.
Cómo reciclar latas de atún o picadillo y convertirlas en elementos de orden y decoración
En ocasiones anteriores te conté cómo reciclar un sartén viejo, también hemos explorado qué hacer con un maple de huevo y hasta con rollos de papel de cocina. En este caso, te diré cómo reciclar y reutilizar latadas de atún o picadillo, convirtiéndolas en piezas claves dentro de la cocina, la sala de estudio o la habitación.
Una de las ideas DIY que podemos realizar con estas versátiles latas de aluminio consistirá en crear un hermoso portavela para utilizar con una vela casera. En este caso, habrá que limpiar bien el envase, colocar cera derretida y aromatizar a nuestro gusto con especias como canela o clavo de olor. Luego, colocar la mecha y realizar la decoración exterior del recipiente. Finalmente, llevarlo al lugar de casa deseado.
Otra opción DIY consistirá en crear un pequeño molde para utilizar en la cocina. Dentro de las latas de atún, gracias a su tamaño reducido, podremos preparar huevos redondos perfectos, mini bizcochuelos o muffins. También podremos cortar la circunferencia para utilizarla luego como moldes de galletas o discos para empanadas. Si usamos las latas para cocinar, solo se podrán reutilizar una vez. Si es para moldear, hasta que la circunferencia pierda su forma.
Finalmente, la tercera y última idea DIY consistirá en crear organizadores de escritorio o tocador. Dentro de las latas de atún o picadillo podremos guardar clips, elastiquines, agujas, botones, aros y cualquier otro objeto pequeño. El exterior de la lata reciclada se podrá decorar a nuestro antojo. Para mayor resistencia, se recomienda pintar con acrílico o pintura en aerosol.