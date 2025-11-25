Reciclaje: guardá los rollos de papel de cocina vacíos y transformalos en una elegante mesa ratonera

rollos de papel de cocina Aprendé a reciclar rollos de papel de cocina.

Si querés crear una hermosa mesa ratonera, además necesitarás un tubo de PVC o cualquier otro cilindro similar, resistente; una tapa de madera que será la base de la mesa y pintura del color que más te guste (en el tutorial se sugiere utilizar acrílico blanco).

El primer paso será colocar de pie el tubo de PVC y a su alrededor comenzar a pegar uno por uno los rollos vacíos de papel de cocina. Si el cilindro es de medida estándar, te alcanzará con colocar dos tubos de cartón (uno sobre el otro), sino podrás poner un tubo de cartón y la mitad del otro. Todo dependerá de la altura del caño de PVC.

Una vez que colocaste todos los tubos de papel de cocina y los pegaste con silicona, el siguiente paso será dejar secar la estructura para posteriormente pintarla con el color de pintura o acrílico elegido.

Mientras se seca nuevamente el soporte de la mesa, será turno de buscar la tapa de madera, lijarla para quitar las imperfecciones y posteriormente proceder a pintar del mismo color que pintamos la estructura inicial.

reciclaje rollos de papel de cocina Así podrás crear una maravillosa mesa ratonera.

Por último, pegar la tapa de la mesa y dejar secar para luego colocarla en cualquier rincón del hogar. Gracias a una simple idea de reciclaje, tendremos un perfecto elemento de decoración para nuestra sala.